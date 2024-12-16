На книги 18-річним українцям виділять 908 гривень, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Як можна оформити виплату

Проєкт "єКнига" стартував у рамках "Зимової єПідтримки". Щоб скористатися послугою, громадянам України, яким виповнилося 18 років, потрібно зайти в Дію та обрати в Сервісах "єКнига". Після цього відкрити рахунок в одному з банків зі списку та подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги,

– каже Шмигаль.

Він також додав, що така ініціатива має на меті не лише заохотити молодь до читання, а й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів.

Для участі в програмі у Дії необхідно мати паспорт та податковий номер, а заявку на виплату можна подати протягом одного року з дати, коли громадянинові України виповнилося 18 років.

Зазначимо, що кошти можна витратити не лише на паперові, а й на електронні та аудіокниги. Повний перелік книгарень, які долучилися до програми, є на сайті Українського інституту книги.

Проєкт реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги за сприяння "Проєкту підтримки Дія".