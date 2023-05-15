Alibaba планує рекордні інвестиції у власний маркетплейс: головні цілі

Одна з найвідоміших китайських компаній у світі Alibaba провела масштабну реструктуризацію та анонсує початок масштабної інвестиційної кампанії. Більше про це – далі у тексті.

У планах Alibaba вкласти "величезні" інвестиції у застосунок Taobao. Це один із наслідків масштабних змін у компанії, у рамках яких сформували шість нових підрозділів.

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Нові плани Alibaba

Головний виконавчий директор Taobao Труді Дай прокоментував вкладення коштів у застосунок, а також розповів про їхні головні завдання. Зокрема, йдеться про такі плани:

Створення контенту для залучення нових користувачів на платформу;

Запуск інструментів на основі штучного інтелекту для продавців;

Своєчасне коригування зборів за платформу та комісійні ставки на користь продавців;

Вони також отримають набір з безплатних інтелектуальних операційних інструментів.

Нагадаємо! Міжнародний підрозділ компанії Alibaba готується до виходу на фондову біржу у США. Згідно з розрахунками аналітиків, вихід на ринок оцінюють від 29 до 39 мільярдів доларів.

У Taobao мають на меті стимулювати створення контенту в усіх галузях з рекордними інвестиціями. Інвестиції Alibaba можуть бути відповіддю на все більшу активність Douyin від ByteDance Ltd. та схожих платформ для коротких відео та прямих трансляцій на ринку електронної комерції.

З врахуванням нових алгоритмів поведінки молодого покоління такі гіганти як Alibaba стикаються з потребою запропонувати та розвивати аналогічний сервіс.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Також додамо, що китайський бізнесмен, мільярдер та один із засновників Alibaba Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Він з'явився на публіці чи не вперше з 2020 року.