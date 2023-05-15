Alibaba планує рекордні інвестиції у власний маркетплейс: головні цілі
Джерело:Bloomberg
Одна з найвідоміших китайських компаній у світі Alibaba провела масштабну реструктуризацію та анонсує початок масштабної інвестиційної кампанії. Більше про це – далі у тексті.
У планах Alibaba вкласти "величезні" інвестиції у застосунок Taobao. Це один із наслідків масштабних змін у компанії, у рамках яких сформували шість нових підрозділів.
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Нові плани Alibaba
Головний виконавчий директор Taobao Труді Дай прокоментував вкладення коштів у застосунок, а також розповів про їхні головні завдання. Зокрема, йдеться про такі плани:
- Створення контенту для залучення нових користувачів на платформу;
- Запуск інструментів на основі штучного інтелекту для продавців;
- Своєчасне коригування зборів за платформу та комісійні ставки на користь продавців;
- Вони також отримають набір з безплатних інтелектуальних операційних інструментів.
У Taobao мають на меті стимулювати створення контенту в усіх галузях з рекордними інвестиціями. Інвестиції Alibaba можуть бути відповіддю на все більшу активність Douyin від ByteDance Ltd. та схожих платформ для коротких відео та прямих трансляцій на ринку електронної комерції.
З врахуванням нових алгоритмів поведінки молодого покоління такі гіганти як Alibaba стикаються з потребою запропонувати та розвивати аналогічний сервіс.
Також додамо, що китайський бізнесмен, мільярдер та один із засновників Alibaba Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Він з'явився на публіці чи не вперше з 2020 року.