Профессии будущего: какие профессии будут пользоваться спросом к 2030 году

По состоянию на 2025 год на рынке труда сформированы 5 трендов. Среди них как технические изменения, так и экономическая неопределенность. А вот в будущем выиграют больше всего специалисты по технологиям и данным.

Какие профессии будут наиболее растущими?

К первому из факторов входят технические изменения, например искусственный интеллект или автоматизация, передает 24 Канал со ссылкой на Erasmus University Rotterdam.

Второй из факторов – это зеленый переход к устойчивой энергетике и циркулярной экономике, а третий – демографические сдвиги, включая старение населения и миграцию.

Кроме того, к этому списку добавляется геополитическая фрагментация, что создает давление на глобализацию, и экономическая неопределенность, что влияет на секторы и инвестиции.

Интересно, что такие тенденции приводят как к потере рабочих мест, так и к росту, особенно в технологиях, здравоохранении, образовании, строительстве и устойчивой энергетике.

А согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году в мире будет создано примерно 170 миллионов новых рабочих мест. А к наиболее "растущим" профессиям входят:

Специалисты по данным (Big Data Specialists),

Инженеры FinTech,

Специалисты по AI/ML,

Разработчики программного обеспечения,

Обратите внимание! Профессии, которые подвергаются наибольшему риску: это кассиры, административные помощники, работники ввода данных и тому подобное.

Какие вакансии актуальны в Украине?