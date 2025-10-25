Професії майбутнього: які професії матимуть попит до 2030 року

Станом на 2025 рік на ринку праці сформовані 5 трендів. Серед них як технічні зміни, так і економічна невизначеність. А от в майбутньому виграють найбільше фахівці з технологій та даних.

Які професії будуть найбільш зростаючими?

До першого із чинників входять технічні зміни, як-от штучний інтелект чи автоматизація, передає 24 Канал з посиланням на Erasmus University Rotterdam.

Читайте також Рада скасувала обов'язкові акти виконаних робіт, але з умовами

Другий із чинників – це зелений перехід до сталої енергетики та циркулярної економіки, а третій – демографічні зрушення, включаючи старіння населення та міграцію.

Крім того, до цього списку додається геополітична фрагментація, що створює тиск на глобалізацію, й економічна невизначеність, що впливає на сектори та інвестиції.

Цікаво, що такі тенденції призводять як до втрати робочих місць, так і до зростання, особливо у технологіях, охороні здоров'я, освіті, будівництві та сталій енергетиці.

А відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року у світі буде створено приблизно 170 мільйонів нових робочих місць. А до найбільш "зростаючих" професій входять:

Фахівці з даних (Big Data Specialists),

Інженери FinTech,

Фахівці з AI/ML,

Розробники програмного забезпечення,

Зверніть увагу! Професії, які піддаються найбільшому ризику: це касири, адміністративні помічники, працівники вводу даних тощо.

Які вакансії актуальні в Україні?