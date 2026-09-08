Роботами всех не заменишь: какие профессии будут востребованы в Украине в ближайшие 3 – 5 лет

Украинский рынок труда в ближайшие годы может существенно измениться: на спрос на профессии будут влиять не только технологии, но и дефицит работников, а также война. Украинцам объяснили, стоит ли готовиться к нескольким карьерам за жизнь и какие сферы будет сложнее всего полностью автоматизировать.

Какие профессии останутся востребованными, несмотря на влияние ИИ

Из-за стремительного развития технологий, автоматизации, дефицита работников и последствий войны одна профессия на всю жизнь постепенно становится менее реалистичным сценарием, пишет "Короткая".

Делать прогнозы всегда было сложно, а сейчас – особенно. Но можно сказать, что подход "четыре карьеры за жизнь" – это минимальный формат, в котором мы будем жить дальше. Четыре карьеры могут быть смежными профессиями, а могут быть совершенно разными. Единственное, что будет стабильным в этом нестабильном мире, – это необходимость постоянно чему-то учиться и переучиваться,

– говорит HR-эксперт Наталья Слинько.

Оценить, какие специальности будут востребованы через 3–5 лет, можно, если посмотреть на то, как изменилась повседневная работа за последнее десятилетие. На рынок труда влияют сразу несколько процессов: развитие технологий, автоматизация и роботизация, появление новых подходов к работе, а также изменения на глобальном рынке труда.

В то же время далеко не все задачи можно полностью передать машинам. В частности, сложнее автоматизировать сферы, где требуется физическое присутствие человека, ручной труд или постоянное взаимодействие с реальной средой.

Речь идет, в частности, о:

приготовление, доставку и продажу еды;

производство и доставку медицинских препаратов;

сферу обслуживания;

строительные услуги;

работу на земле и в агросекторе.

В Украине есть еще два фактора – дефицит кадров и война

Украинский рынок труда имеет дополнительные особенности, которые сложно игнорировать при прогнозировании. Это, прежде всего, дефицит кандидатов и военные угрозы.

Из-за нехватки работников даже профессии, которые можно частично автоматизировать, могут оставаться востребованными. В то же время война способна изменить сам подход к использованию технологий:

В качестве примера можно привести агросектор. Дорогая высокотехнологичная техника может быть уничтожена в результате военных действий. В таком случае предприятию придется использовать более простую технику, требующую большего количества людей для ручного управления.

Для работников это означает одно: даже перспективная профессия не гарантирует неизменного карьерного пути на десятилетия. То есть, если подытожить, для прогнозов нужно учитывать три главных фактора: развитие технологий, дефицит на рынке труда и военные угрозы.

К слову, одним из самых заметных изменений на рынке труда стало то, что работодатели все чаще используют бронирование от мобилизации в вакансиях в качестве преимущества при поиске сотрудников.

Эксперт отмечает, что компании, которые могут предложить бронирование, получают возможность привлекать более профессиональных специалистов с более широким набором навыков за меньшую зарплату.