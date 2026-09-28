Производство или логистика: какие профессии стали наиболее востребованными в Украине

Рынок труда в Украине остается неравномерным: в разных регионах работодатели наиболее нуждаются в разных категориях работников. Стало известно, где чаще всего ищут производственных работников, логистов, продавцов и других специалистов.

Какие работники нужны в центре и на севере

Дефицит кадров на рынке труда сейчас диктует свои правила. Например, больше всего вакансий среди центральных и северных областей сосредоточено в Киевской области, как известно 24 Каналу из исследования OLX Работа.

В августе наибольший спрос в Киевской области приходился на категорию "Розничная торговля, продажи, закупки". Работодатели разместили более 6,5 тысячи вакансий, а медианная зарплата в этой сфере составляла 29,7 тысячи гривен.

На втором месте оказалась сфера "Производство, рабочие специальности" с медианной зарплатой 35 тысяч гривен. В то же время в ряде областей именно производственные профессии стали главными по количеству вакансий. Речь идет о:

Винницкую;

Житомирскую;

Кировоградскую;

Полтавскую;

Черниговскую области.

Там медианная зарплата для таких работников составляла около 25–29 тысяч гривен.

Также работодатели активно искали специалистов в сфере логистики, складирования и доставки. В зависимости от области медианная зарплата здесь составляла 28–32 тысячи гривен. В целом в центральных и северных областях среди основных направлений спроса остаются:

производство;

торговля и продажи;

логистика;

HoReCa и туризм;

строительство.

Запад Украины: логистов ищут особенно активно

На западе страны картина несколько иная. В четырех из восьми проанализированных областей наибольшее количество вакансий приходилось на "Логистику, склад, доставку". Это касается:

Волынской; Закарпатской; Ровенской; Тернопольской областей.

Одновременно росли и зарплаты. В разных областях медианная оплата труда в этой категории составляла примерно 33–40 тысяч гривен. Зато во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях больше всего вакансий приходилось на производственные и рабочие профессии.

Единственной областью среди проанализированных западных регионов, где лидером по количеству вакансий стала розничная торговля, продажи и закупки, оказалась Черновицкая. В других областях эта категория преимущественно занимала второе место.

Между тем строительство и облицовочные работы во всех этих регионах занимали четвертое место по количеству вакансий.

Юг и юго-восток: производство против логистики

В южных и юго-восточных областях общее количество вакансий ниже, чем в большинстве других регионов. В то же время в Днепропетровской и Одесской областях предложений о работе значительно больше, ведь это большие экономические центры. Здесь по количеству вакансий лидируют две категории – производство и логистика.

В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях работодатели чаще всего искали именно производственных и рабочих специалистов. Медианная зарплата для них составляла 26–30 тысяч гривен, причем самый высокий показатель зафиксировали в Одесской области:

В Одесской области количество вакансий в этой категории за год выросло примерно на 9%.

В то же время в Херсонской области на первое место вышла логистика. Количество вакансий в этой категории увеличилось на 11%.

Аналогичная тенденция наблюдалась в Николаевской области, где количество предложений в сфере логистики выросло на 8%.

Херсонская область при этом отличается еще одной особенностью: вторым по количеству вакансий направлением здесь стал гостинично-ресторанный бизнес и туризм. Медианная зарплата в этой категории составила 13 тысяч гривен.

Восток Украины: спрос есть, но рынок разный

В Сумской области количество вакансий ниже, а по сравнению с августом прошлого года по многим направлениям наблюдалась отрицательная динамика.

В Харьковской области работодатели были более активными. В то же время общий уровень предложений здесь по-прежнему уступал другим большим городам, в частности Одессе, Днепру, Львову и Киеву. В Сумской области примерно одинаковое количество вакансий работодатели размещали в трех категориях:

логистика, склад и доставка;

производство и рабочие специальности;

розничная торговля, продажи и закупки.

В Харьковской области тройка лидеров осталась прежней, однако в сфере производства количество предложений было значительно больше. Так же в Харьковской области на 11% увеличилось количество вакансий в розничной торговле, а в логистике – на 5%.

Несмотря на разницу в количестве вакансий, медианные зарплаты в регионах в целом продолжали расти.

Например, в Сумской области больше всего за год выросла заработная плата в категории "Строительство, облицовочные работы" – на 19%, до 30 тысяч гривен. В Харьковской области наиболее заметно выросли зарплаты в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме – на 16%, до 22 тысяч гривен.

Это показывает, что даже в регионах с меньшим количеством вакансий работодатели вынуждены повышать оплату труда, чтобы привлекать нужных специалистов.

Таким образом, в большинстве регионов к основным направлениям спроса относятся производство, логистика, торговля, строительство и HoReCa.