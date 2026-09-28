Які працівники потрібні у центрі та на півночі

Дефіцит кадрів на ринку праці зараз диктує свої правила. До прикладу найбільше вакансій серед центральних і північних областей зосереджено на Київщині, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

У серпні найбільший попит у Київській області припадав на категорію "Роздрібна торгівля, продажі, закупки". Роботодавці опублікували понад 6,5 тисячі вакансій, а медіанна зарплата у цій сфері становила 29,7 тисячі гривень.

На другому місці була сфера "Виробництво, робітничі спеціальності" із медіанною зарплатою 35 тисяч гривень. Водночас у низці областей саме виробничі професії стали головними за кількістю вакансій. Йдеться про:

Вінницьку;

Житомирську;

Кіровоградську;

Полтавську;

Чернігівську області.

Там медіанні зарплати для таких працівників становили близько 25 – 29 тисяч гривень.

Також роботодавці активно шукали фахівців у сфері логістики, складу та доставки. Залежно від області медіанна зарплата тут становила 28 – 32 тисячі гривень. Загалом у центральних та північних областях серед основних напрямів попиту залишаються:

виробництво;

торгівля та продажі;

логістика;

HoReCa і туризм;

будівництво.

Захід України: логістів шукають особливо активно

На заході країни картина дещо інша. У чотирьох із восьми проаналізованих областей найбільше вакансій припадало на "Логістику, склад, доставку". Це стосується:

Волинської; Закарпатської; Рівненської; Тернопільської областей.

Одночасно зростали й зарплати. У різних областях медіанна оплата праці у цій категорії становила приблизно 33 – 40 тисяч гривень. Натомість у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях найбільше вакансій припадало на виробничі та робітничі професії.

Єдиною областю серед проаналізованих західних регіонів, де лідером за кількістю вакансій стала роздрібна торгівля, продажі та закупки, виявилася Чернівецька. В інших областях ця категорія переважно посідала друге місце.

Тим часом будівництво та облицювальні роботи у всіх цих регіонах посідали четверте місце за кількістю вакансій.

Південь і південний схід: виробництво проти логістики

У південних та південно-східних областях загальна кількість вакансій нижча, ніж у більшості інших регіонів. Водночас у Дніпропетровській та Одеській областях пропозицій роботи значно більше, адже це великі економічні центри. Тут за кількістю вакансій лідирують дві категорії – виробництво та логістика.

У Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях роботодавці найчастіше шукали саме виробничих і робітничих спеціалістів. Медіанна зарплата для них становила 26 – 30 тисяч гривень, причому найвищий показник зафіксували в Одеській області:

На Одещині кількість вакансій у цій категорії за рік зросла приблизно на 9%.

Водночас у Херсонській області на перше місце вийшла логістика. Кількість вакансій у цій категорії збільшилася на 11%.

Схожа тенденція спостерігалася на Миколаївщині, де кількість пропозицій у логістиці зросла на 8%.

Херсонщина при цьому вирізняється ще однією особливістю: другим за кількістю вакансій напрямом тут став готельно-ресторанний бізнес і туризм. Медіанна зарплата у цій категорії становила 13 тисяч гривень.

Схід України: попит є, але ринок різний

У Сумській області кількість вакансій нижча, а порівняно із серпнем минулого року за багатьма напрямами спостерігалася негативна динаміка.

У Харківській області роботодавці були активнішими. Водночас загальний рівень пропозицій тут усе ще поступався іншим великим містам, зокрема Одесі, Дніпру, Львову та Києву. У Сумській області приблизно однакову кількість вакансій роботодавці розміщували у трьох категоріях:

логістика, склад і доставка;

виробництво та робітничі спеціальності;

роздрібна торгівля, продажі та закупки.

У Харківській області трійка лідерів була такою самою, однак виробництво мало суттєво більшу кількість пропозицій. Також у Харківській області на 11% збільшилася кількість вакансій у роздрібній торгівлі, а в логістиці – на 5%.

Попри різницю у кількості вакансій, медіанні зарплати у регіонах загалом продовжували зростати.

Наприклад, у Сумській області найбільше за рік піднялася оплата праці у категорії "Будівництво, облицювальні роботи" – на 19%, до 30 тисяч гривень. У Харківській області найпомітніше зросли зарплати у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі — на 16%, до 22 тисяч гривень.

Це показує, що навіть у регіонах із меншою кількістю вакансій роботодавці змушені підвищувати оплату праці, щоб залучати потрібних людей.

Таким чином, у більшості регіонів до головних напрямів попиту належать виробництво, логістика, торгівля, будівництво та HoReCa.



