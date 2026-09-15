Почти 4 тысячи профессий на рынке труда: какие специалисты наиболее востребованы работодателями

За восемь месяцев Государственная служба занятости предложила украинцам почти 315 тысяч вакансий. В целом работодатели искали сотрудников почти по 4 тысячам различных профессий, однако спрос на них существенно различался.

Сколько людей ищут работу

За январь – август 2026 года услугами ведомства воспользовались 484 тысячи человек, искавших работу в Украине, сообщили в Государственной службе занятости.

Наибольшую группу среди них составляли украинцы в возрасте старше 55 лет – таких было 107 тысяч.

В среднем поиск работы длился 42 дня. При этом этот показатель не учитывает время, которое люди тратили на прохождение профессионального обучения.

Кого работодатели ищут чаще всего

Больше всего предложений работы за восемь месяцев пришлось на профессии в сфере торговли и услуг – почти 59 тысяч вакансий. Зато меньше всего предложений было для квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – около 7,9 тысячи вакансий.

В целом перечень профессий, по которым работодатели искали людей через службу занятости, оказался очень разнообразным – от массовых рабочих специальностей до довольно редких профессий.

Среди самых популярных профессий оказались как рабочие специальности, так и специалисты из офисной, государственной и социальной сфер. К наиболее востребованным относятся:

помощник рабочего;

водитель автотранспортных средств;

продавец продовольственных товаров;

повар;

бухгалтер;

специалист государственной службы;

охранник;

медицинская сестра;

учитель общеобразовательной школы;

швея;

администратор;

сторож.

Какие профессии практически не встречаются среди вакансий

В то же время есть специальности, по которым работодатели обращаются в службу занятости значительно реже. Среди наименее востребованных в этом году оказались:

генетик;

заведующий рынком;

почвовед;

юрист-международник;

историк;

социолог;

модельер;

полиграфолог;

страховщик;

диск-жокей;

кукольник;

киоскер;

сатураторщик – специалист, который готовит газированную воду;

копировщик.

Таким образом, чаще всего работодателям требуются работники, обеспечивающие базовые процессы в торговле, транспорте, производстве, сфере услуг, охране, образовании и медицине. В то же время специалисты по узким специальностям могут сталкиваться с гораздо меньшим количеством предложений.

Напомним, что отъезд мужчин в возрасте 18–22 лет сказался на украинском рынке труда.

По результатам опроса 967 работодателей выяснилось, что 68% респондентов в той или иной степени ощутили усиление дефицита работников. В то же время лишь 7% работодателей отметили, что отток мужчин в возрасте 18–22 лет не повлиял на дефицит кадров.