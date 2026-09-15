Скільки людей шукають роботу

За січень – серпень 2026 року послугами відомства скористалися 484 тисячі людей, які шукали роботу в Україні, повідомили в Державній службі зайнятості.

Найбільшу групу серед них становили українці віком понад 55 років – таких було 107 тисяч.

У середньому пошук роботи тривав 42 дні. При цьому цей показник не враховує час, який люди витрачали на проходження професійного навчання.

Кого роботодавці шукають найчастіше

Найбільше пропозицій роботи за вісім місяців припало на професії у сфері торгівлі та послуг – майже 59 тисяч вакансій. Натомість найменше пропозицій було для кваліфікованих працівників сільського та лісового господарства, риборозведення і рибальства – близько 7,9 тисячі вакансій.

Загалом перелік професій, за якими роботодавці шукали людей через службу зайнятості, виявився дуже різноманітним – від масових робітничих спеціальностей до досить рідкісних професій.

Серед найпопулярніших професій опинилися як робітничі спеціальності, так і фахівці з офісної, державної та соціальної сфер. До найбільш затребуваних належать:

підсобний робітник;

водій автотранспортних засобів;

продавець продовольчих товарів;

кухар;

бухгалтер;

спеціаліст державної служби;

охоронник;

сестра медична;

вчитель закладу загальної середньої освіти;

швачка;

адміністратор;

сторож.

Які професії майже не зустрічаються серед вакансій

Водночас є спеціальності, за якими роботодавці звертаються до служби зайнятості значно рідше. Серед найменш затребуваних цього року опинилися:

генетик;

завідувач ринку;

ґрунтознавець;

юрист-міжнародник;

історик;

соціолог;

модельєр;

поліграфолог;

страхувальник;

диск-жокей;

лялькар;

кіоскер;

сатураторник – фахівець, який готує газовану воду;

копіювальник.

Отже, найчастіше роботодавцям потрібні працівники, які забезпечують базові процеси в торгівлі, транспорті, виробництві, сфері послуг, охороні, освіті та медицині. Водночас фахівці за вузькими спеціальностями можуть стикатися з набагато меншою кількістю пропозицій.

Нагадаємо, що виїзд чоловіків віком 18 – 22 років позначився на українському ринку праці.

Після опитування 967 роботодавців результати показали, що 68% опитаних тією чи іншою мірою відчули посилення дефіциту працівників. Водночас лише 7% роботодавців зазначили, що відтік чоловіків 18 – 22 років не вплинув на дефіцит кадрів.