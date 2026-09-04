Рынок труда изменился до неузнаваемости: какие профессии оказались в дефиците в Украине

В 2026 году украинский рынок труда сталкивается с острым дефицитом специалистов технических направлений, работников промышленности и строительной сферы. В то же время украинцы часто выбирают для обучения и работы совершенно другие профессии или после получения диплома не работают по специальности.

В каких специалистах Украина испытывает наибольшую потребность

Из-за дисбаланса и дефицита кадров государство вынуждено пересматривать подходы к подготовке кадров и даже сокращать лицензионные объемы по отдельным слишком "популярных" специальностях, чтобы направить больше ресурсов на профессии, в которых страна испытывает наибольшую потребность уже сейчас, пишет "Новости.LIVE".

Основной спрос со стороны работодателей сегодня приходится на специалистов, работающих в реальном секторе экономики, промышленности, строительстве, энергетике и оборонном комплексе.

Наибольший дефицит наблюдается среди представителей технических специальностей. В частности , Украине нужны:

специалисты по машиностроению;

специалисты по электротехнике;

специалисты по авиационной и ракетно-космической технике;

специалисты в областях, связанных с промышленностью;

работники энергетической сферы;

специалисты по восстановлению и строительству.

Отдельно остро стоит вопрос рабочих профессий. Существуетострая потребность в станочниках широкого профиля и операторах станков с числовым программным управлением. Такие работники непосредственно задействованы, в частности, в оборонной промышленности. Также рынок труда нуждается в строителях, электромонтерах и электриках.

На этом фоне Министерство образования и науки подчеркивает необходимость популяризации математического и технологического образования. Нынешняя структура высшего образования, по оценкам ведомства, не в полной мере соответствует реальным потребностям украинской экономики.

Какие специальности чаще всего выбирают украинцы

В то же время выбор украинцев заметно отличается от потребностей государства и работодателей. Абитуриенты и те, кто планирует получить новую профессию, чаще обращают внимание на IT, логистику, торговлю, медицину и бизнес.

По результатам опроса о том, какое образование респонденты выбрали бы для поступления сегодня, ответы распределились так:

ИТ и компьютерные науки – 26%; Транспорт и логистика – 19%; Продажи и торговля – 16%; Медицина и здравоохранение – 16%; Менеджмент и бизнес – 15%; Строительство и архитектура – 15%; Маркетинг, реклама и PR – 14%.

Таким образом, самым популярным направлением среди опрошенных остаются IT и компьютерные науки. В то же время значительная часть специальностей, где сегодня наблюдается наибольший кадровый дефицит, не входит в перечень самых популярных среди украинцев.