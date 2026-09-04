Рынок труда изменился до неузнаваемости: какие профессии оказались в дефиците в Украине
В 2026 году украинский рынок труда сталкивается с острым дефицитом специалистов технических направлений, работников промышленности и строительной сферы. В то же время украинцы часто выбирают для обучения и работы совершенно другие профессии или после получения диплома не работают по специальности.
В каких специалистах Украина испытывает наибольшую потребность
Из-за дисбаланса и дефицита кадров государство вынуждено пересматривать подходы к подготовке кадров и даже сокращать лицензионные объемы по отдельным слишком "популярных" специальностях, чтобы направить больше ресурсов на профессии, в которых страна испытывает наибольшую потребность уже сейчас, пишет "Новости.LIVE".
Основной спрос со стороны работодателей сегодня приходится на специалистов, работающих в реальном секторе экономики, промышленности, строительстве, энергетике и оборонном комплексе.
Наибольший дефицит наблюдается среди представителей технических специальностей. В частности , Украине нужны:
- специалисты по машиностроению;
- специалисты по электротехнике;
- специалисты по авиационной и ракетно-космической технике;
- специалисты в областях, связанных с промышленностью;
- работники энергетической сферы;
- специалисты по восстановлению и строительству.
Отдельно остро стоит вопрос рабочих профессий. Существуетострая потребность в станочниках широкого профиля и операторах станков с числовым программным управлением. Такие работники непосредственно задействованы, в частности, в оборонной промышленности. Также рынок труда нуждается в строителях, электромонтерах и электриках.
На этом фоне Министерство образования и науки подчеркивает необходимость популяризации математического и технологического образования. Нынешняя структура высшего образования, по оценкам ведомства, не в полной мере соответствует реальным потребностям украинской экономики.
Какие специальности чаще всего выбирают украинцы
В то же время выбор украинцев заметно отличается от потребностей государства и работодателей. Абитуриенты и те, кто планирует получить новую профессию, чаще обращают внимание на IT, логистику, торговлю, медицину и бизнес.
По результатам опроса о том, какое образование респонденты выбрали бы для поступления сегодня, ответы распределились так:
- ИТ и компьютерные науки – 26%;
- Транспорт и логистика – 19%;
- Продажи и торговля – 16%;
- Медицина и здравоохранение – 16%;
- Менеджмент и бизнес – 15%;
- Строительство и архитектура – 15%;
- Маркетинг, реклама и PR – 14%.
Таким образом, самым популярным направлением среди опрошенных остаются IT и компьютерные науки. В то же время значительная часть специальностей, где сегодня наблюдается наибольший кадровый дефицит, не входит в перечень самых популярных среди украинцев.