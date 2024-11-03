Цены будут расти, работников будет меньше: какие сейчас настроения у украинского бизнеса

НБУ провел традиционный опрос украинских предпринимателей. Его результаты не слишком утешительны.

Ожидания улучшаются, но осторожно

Украинские бизнесмены продолжают улучшать свои ожидания деловой активности. Октябрьский показатель вырос до 49,4 с 48,7 в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Этому способствуют оптимистичные прогнозы по финансированию партнеров, активизация потребительского спроса и стабильная энергетическая ситуация. Вместе с тем все отмечают сложную ситуацию на рынке труда.

Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг – наоборот их замедление,

– сообщают в НБУ.

Что будет с ценами

Предприниматели всех секторов ожидают, что цены на их продукцию будут расти. Причина в росте тарифов и закупочных цен, в результате чего дорожают и их продукты или услуги.

Резких скачков не ожидают, однако показатели будут неустанно двигаться вверх.