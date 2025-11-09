Вместо 5 дней – 4: какие страны испытывают новый формат труда
- Япония, ОАЭ и Португалия присоединились к тестированию 4-дневной рабочей недели.
- В Японии это связано с поддержкой гибкого графика для женщин, а в ОАЭ и Португалии испытания проводятся в государственном секторе.
Четырехдневная рабочая неделя набирает обороты по всему миру. Уже десятки стран испытали эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели. А в 2025 году к этому перечню добавилось еще 3 страны. Каждая из них тестирует свою модель гибкого графика.
Какие новые страны испытывают 4-дневную рабочую неделю?
Известно, что в список стран, испытывающих проект сокращенной рабочей недели, добавились Япония, ОАЭ и Португалия, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.
- Япония
По состоянию на апрель 2025 года, правительство Токийской столичной агломерации предложило своим сотрудникам возможность работать 4-дневную неделю, по которой они будут получать такую же оплату, что и за 5-дневную неделю.
Интересно, что это изменение имеет целью улучшить гибкий график работы для японских женщин и связано с более широкими усилиями по решению проблемы кризиса рождаемости.
- ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
В Дубае также продолжается проект в госсекторе по сокращению рабочей недели, которое является продолжением испытания с 2024 года.
В рамках программы двум группам государственных служащих из нескольких учреждений будет скорректирован рабочий день: первая будет работать 8-часовой день с понедельника по четверг, тогда как вторая будет работать 7-часовой день с понедельника по четверг и 4 с половиной часа в пятницу.
- Португалия
Сейчас в автономном регионе Азорские острова проводится пилотный проект 4-дневной рабочей недели, поддерживаемый правительством.
Правительство островов считает, что испытания в государственном секторе повысит производительность труда и может быть распространено на частный сектор.
Обратите внимание! Бельгия стала первой страной в Европе, которая законодательно ввела четырехдневную рабочую неделю, пишет Euronwes. В феврале 2022 года бельгийские работники завоевали право работать полную рабочую неделю в течение 4 дней вместо обычных 5 дней без потери заработной платы.
В какой стране увеличивается рабочий день?
В США растет популярность графика 996. Он предусматривает работу с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Такая тенденция особенно развивается в ИИ-индустрии.
Дело в том, что 72-часовая рабочая неделя возникла в Китае и все чаще пропагандируется стартапами, которые соревнуются за лидерство в сфере AI.
Сейчас в Украине ИТ-компании пытаются сохранять баланс между эффективностью и человечностью, приспосабливаясь к условиям войны.