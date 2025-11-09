Вместо 5 дней – 4: какие страны испытывают новый формат труда

Четырехдневная рабочая неделя набирает обороты по всему миру. Уже десятки стран испытали эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели. А в 2025 году к этому перечню добавилось еще 3 страны. Каждая из них тестирует свою модель гибкого графика.

Какие новые страны испытывают 4-дневную рабочую неделю?

Известно, что в список стран, испытывающих проект сокращенной рабочей недели, добавились Япония, ОАЭ и Португалия, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Читайте также IT-специалисты с бронированием имеют самые высокие зарплаты: сколько зарабатывают в отрасли

Япония

По состоянию на апрель 2025 года, правительство Токийской столичной агломерации предложило своим сотрудникам возможность работать 4-дневную неделю, по которой они будут получать такую же оплату, что и за 5-дневную неделю.

Интересно, что это изменение имеет целью улучшить гибкий график работы для японских женщин и связано с более широкими усилиями по решению проблемы кризиса рождаемости.

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

В Дубае также продолжается проект в госсекторе по сокращению рабочей недели, которое является продолжением испытания с 2024 года.

В рамках программы двум группам государственных служащих из нескольких учреждений будет скорректирован рабочий день: первая будет работать 8-часовой день с понедельника по четверг, тогда как вторая будет работать 7-часовой день с понедельника по четверг и 4 с половиной часа в пятницу.

Португалия

Сейчас в автономном регионе Азорские острова проводится пилотный проект 4-дневной рабочей недели, поддерживаемый правительством.

Правительство островов считает, что испытания в государственном секторе повысит производительность труда и может быть распространено на частный сектор.

Обратите внимание! Бельгия стала первой страной в Европе, которая законодательно ввела четырехдневную рабочую неделю, пишет Euronwes. В феврале 2022 года бельгийские работники завоевали право работать полную рабочую неделю в течение 4 дней вместо обычных 5 дней без потери заработной платы.

В какой стране увеличивается рабочий день?