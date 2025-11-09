Замість 5 днів – 4: які країни випробовують новий формат праці

Чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу. Вже десятки країн випробували експеримент із запровадженням 4-денного робочого тижня. А у 2025 році до цього переліку додалося ще 3 країни. Кожна з них тестує свою модель гнучкого графіка.

Які нові країни випробовують 4-денний робочий тиждень?

Відомо, що до списку країн, що випробовують проєкт скороченого робочого тижня, додалися Японія, ОАЕ та Португалія, передає 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Читайте також IT-фахівці з бронюванням мають найвищі зарплати: скільки заробляють в галузі

Японія

Станом на квітень 2025 року, уряд Токійської столичної агломерації запропонував своїм співробітникам можливість працювати 4-денний тиждень, за якою вони отримуватимуть таку ж оплату, що й за 5-денний тиждень.

Цікаво, що ця зміна має на меті покращити гнучкий графік роботи для японських жінок і пов'язана з ширшими зусиллями щодо розв'язання проблеми кризи народжуваності.

ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати)

У Дубаї також триває проєкт у держсекторі щодо скорочення робочого тижня, яке є продовженням випробування з 2024 року.

У рамках програми двом групам державних службовців з кількох установ буде скориговано робочий день: перша працюватиме 8-годинний день з понеділка по четвер, тоді як друга працюватиме 7-годинний день з понеділка по четвер та 4 з половиною години у п'ятницю.

Португалія

Наразі в автономному регіоні Азорські острови проводиться пілотний проєкт 4-денного робочого тижня, що підтримується урядом.

Уряд островів вважає, що випробування в державному секторі підвищить продуктивність праці та може бути поширене на приватний сектор.

Зверніть увагу! Бельгія стала першою країною в Європі, яка законодавчо запровадила чотириденний робочий тиждень, пише Euronwes. У лютому 2022 року бельгійські працівники вибороли право працювати повний робочий тиждень протягом 4 днів замість звичайних 5 днів без втрати заробітної плати.

В якій країні збільшується робочий день?