Замість 5 днів – 4: які країни випробовують новий формат праці
- Японія, ОАЕ та Португалія долучилися до тестування 4-денного робочого тижня.
- У Японії це пов'язано з підтримкою гнучкого графіка для жінок, а в ОАЕ та Португалії випробування проводяться в державному секторі.
Чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу. Вже десятки країн випробували експеримент із запровадженням 4-денного робочого тижня. А у 2025 році до цього переліку додалося ще 3 країни. Кожна з них тестує свою модель гнучкого графіка.
Які нові країни випробовують 4-денний робочий тиждень?
Відомо, що до списку країн, що випробовують проєкт скороченого робочого тижня, додалися Японія, ОАЕ та Португалія, передає 24 Канал з посиланням на Newsweek.
- Японія
Станом на квітень 2025 року, уряд Токійської столичної агломерації запропонував своїм співробітникам можливість працювати 4-денний тиждень, за якою вони отримуватимуть таку ж оплату, що й за 5-денний тиждень.
Цікаво, що ця зміна має на меті покращити гнучкий графік роботи для японських жінок і пов'язана з ширшими зусиллями щодо розв'язання проблеми кризи народжуваності.
- ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати)
У Дубаї також триває проєкт у держсекторі щодо скорочення робочого тижня, яке є продовженням випробування з 2024 року.
У рамках програми двом групам державних службовців з кількох установ буде скориговано робочий день: перша працюватиме 8-годинний день з понеділка по четвер, тоді як друга працюватиме 7-годинний день з понеділка по четвер та 4 з половиною години у п'ятницю.
- Португалія
Наразі в автономному регіоні Азорські острови проводиться пілотний проєкт 4-денного робочого тижня, що підтримується урядом.
Уряд островів вважає, що випробування в державному секторі підвищить продуктивність праці та може бути поширене на приватний сектор.
Зверніть увагу! Бельгія стала першою країною в Європі, яка законодавчо запровадила чотириденний робочий тиждень, пише Euronwes. У лютому 2022 року бельгійські працівники вибороли право працювати повний робочий тиждень протягом 4 днів замість звичайних 5 днів без втрати заробітної плати.
В якій країні збільшується робочий день?
У США зростає популярність графіка 996. Він передбачає роботу з 9 ранку до 9 вечора шість днів на тиждень. Така тенденція особливо розвивається в ШІ-індустрії.
Річ у тім, що 72-годинний робочий тиждень виник у Китаї й дедалі частіше пропагується стартапами, які змагаються за лідерство у сфері AI.
Наразі в Україні ІТ-компанії намагаються зберігати баланс між ефективністю та людяністю, пристосовуючись до умов війни.