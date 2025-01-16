Каким должен быть стаж, чтобы получать пенсию 20 тысяч гривен в 2025 году

В 2025 году украинская пенсионная система предусматривает начисление пенсий на основе страхового стажа и размера заработной платы. Для того чтобы получать пенсию в размере 20 тысяч гривен, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, которые определяют размер выплат.

Расчет пенсии в Украине

Определяя размер пенсии учитывают: продолжительность страхового стажа, коэффициент заработной платы и размер средней заработной платы по стране. 24 Канал сделал пример расчета для 20 тысяч гривен.

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Сразу заметим, что для того, чтобы в 2025 году получать пенсию в 20 тысяч гривен у вас должен быть достаточно большой страховой стаж и высокая официальная заработная плата.

Размер пенсии в Украине определяется по формуле: Пенсия = Сз × ИКЗ × КС, где:

Сз – средняя зарплата по стране за три года до выхода на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты, показывающий соотношение вашей зарплаты к средней по стране;

КС – коэффициент страхового стажа, который вычисляется по формуле КС = (Стаж × 1%).

Итак, чем больше ваш страховой стаж и выше заработная плата, тем больший размер пенсии вы можете получить.

Каким должен быть стаж

Как мы уже отмечали выше, для того чтобы получать пенсию в 20 тысяч гривен в 2025 году, необходимо иметь достаточный страховой стаж и высокий уровень заработной платы.

Так, согласно украинскому законодательству, каждый год страхового стажа добавляет 1% к коэффициенту стажа. Например, за 35 лет стажа коэффициент стажа составит 0,35.

Заметьте. Чтобы получить пенсию в 20 тысяч гривен, ваша средняя зарплата за весь период работы должна быть минимум в 3,5 – 4 раза выше средней по стране.

В 2025 году средняя заработная плата в Украине прогнозируется на уровне 22 – 24 тысяч гривен, следовательно, для достижения индивидуального коэффициента зарплаты 3,5 необходимо получать от 77 тысяч гривен в месяц.

Сочетание стажа и зарплаты

Даже с минимально необходимым стажем в 30 лет, чтобы рассчитывать на пенсию такого уровня, заработная плата должна быть очень высокой. Если стаж значительно превышает 35 лет, требования к зарплате уменьшаются, ведь растет коэффициент стажа.

Примеры расчетов при стаже 35 лет

Средняя зарплата по стране – 23 000 гривен.

Ваша средняя зарплата – 80 500 гривен.

Расчет пенсии: 23 000 гривен × 3,5 (индекс зарплаты) × 0,35 (коэффициент стажа) = 28 175 гривен.

Пример при стаже 40 лет

Средняя зарплата по стране – 23 000 гривен.

Ваша средняя зарплата – 65 700 гривен.

Расчет пенсии: 23 000 гривен × 2,85 (индекс зарплаты) × 0,40 (коэффициент стажа) = 26 220 гривен.

Какие факторы могут увеличивать размер пенсии

Первое условие – это уплата Единого социального взноса с реальной зарплаты. Предприниматели и фрилансеры, которые платят только минимальные взносы, рискуют получить минимальную пенсию.

Обратите внимание! Граждане, которые имеют большой стаж (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), могут получить надбавки за сверхурочный стаж.

Кроме того, в 2025 году планируется индексация пенсий в соответствии с ростом средней заработной платы и инфляции, что также может повлиять на конечный размер выплат.