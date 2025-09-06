Богатый агроном и крупный меценат: кем был Евгений Чикаленко, которого пытались забыть
- Евгений Чикаленко был известным меценатом и агрономом, который инвестировал в развитие украинского языка и культуры, а также занимался сельским хозяйством.
- Чикаленко зарабатывал на эффективности своего агробизнеса, используя севооборот, черный пар и американскую технику, и даже выписывал зарубежные журналы для совершенствования хозяйства.
Интеллектуала Евгения Чикаленко запомнили больше всего как выдающегося мецената, который отдавал собственные средства на развитие украинского языка и культуры. Однако несмотря на это он был еще и богатым агрономом с сотнями гектаров земли.
Где родился и как начинал Евгений Чикаленко?
Несмотря на то, что Евгений Чикаленко был известен не только в Украине, но за ее пределами, советская власть пыталась стереть это имя со страниц истории Украины. Все из-за финансов землевладельца и его позиции по отношению к власти, передает 24 Канал.
Читайте также Из маленького магазина до бизнес-титана: как построила бизнес-империю семья Волтон
Чикаленко родился в селе на Херсонщине (ныне Одесская область) в 1861 году в семье царского чиновника. Интересно, что именно место рождения стало для него тем ориентиром, где он начал собственное дело.
- В 9-летнем возрасте родители смогли отправить парня учиться – в пансион Рандаля, что в Одессе.
- После пансиона Евгений смог перевестись в другую гимназию, а затем поступить в училище в Елисаветграде (ныне Кропивницкий), где даже подружился с Панасом Тобилевичем и всей семьей Тобилевичей.
- После нескольких попыток Евгений смог поступить в университет, в частности стал вольным слушателем естественного факультета Харьковского университета, где и изучал агрономию.
- Однако за свою общественную позицию был арестован и исключен из университета.
Как удалось заработать состояние Чикаленко?
Свою историю успеха в бизнесе Чикаленко начал с сельского хозяйства. Известно, что после того, как отец Чикаленко умер, Евгений начал хозяйничать в своем семейном имении.
В наследство ему досталось 900 десятин земли, 200 голов крупного рогатого скота, 150 лошадей, около 1 000 овец и 50 свиней.
Пока землевладельцы скупали земли, Чикаленко наоборот ее продавал. Деньги ему приносило не накопление земли, а эффективность собственного хозяйства.
- Например, в агробизнесе он использовал севооборот и ввел технологию черного пара. А для того, чтобы идти в ногу со временем, Чикаленко выписывал журналы о сельском хозяйстве из-за рубежа.
- Чикаленко он тщательно подбирал сорта для посадки и поэтому имел урожаи даже тогда, когда была засуха.
- А еще предприниматель один из первых начал использовать американскую сельскохозяйственную технику в своем хозяйстве.
- Кроме того, Евгений Чикаленко завозил в Украину различные породы коров и лошадей. Также, занимался селекцией для создания лучших видов под украинский климат.
Как-то Чикаленко все-таки приобрел землю в Кононовке: речь идет о 1 100 десятин с 10-комнатным домом. Однако после покупки он перепродал крестьянам, которые были объединены в Кононовское общество домохозяйств, 700 десятин, одновременно себе оставил 400 десятин с усадьбой.
Обратите внимание! Евгений Чикаленко написал собственную книгу под названием "Разговоры о сельском хозяйстве", что потом стало своеобразной сельскохозяйственной энциклопедией.
Сколько отдавал на меценатство Чикаленко?
Кроме того, что Чикаленко занимался сельским хозяйством, он пытался распространять агрономические знания для украинцев, вкладывался в культуру и влиял на ее развитие.
Даже сам гетман Павел Скоропадский предлагал ему должность министра земельных дел.
- В Перешорах, где он и жил, он обустроил школу для крестьян. Украинец сумел сделать так, чтобы преподавание, чтение произведений и пение песен в этой школе проводилось на украинском языке.
- Кроме того, на его деньги был издан "Русско-украинский словарь" Комарова, а еще он помогал журналу "Киевская старина", давая награду в 1 000 рублей за лучшую написанную историю Украины.
- Чикаленко был тем, кто финансировал еженедельник Революционной украинской партии "Крестьянин" во Львове.
- Также он стал главным основателем "Академического Дома" во Львове, потратив на это 25 тысяч рублей.
Важно! Умер Евгений Чикаленко за пределами Украины, ведь в 20-х годах эмигрировал. Известно, что умер выдающийся меценат и агроном в бедности, а все его состояние было продано после смерти, чтобы расплатиться с долгами за лечение.