Как начинал карьеру сахарного магната Лазарь Бродский?

Еще одним известным предпринимателем в сахарной отрасли был Лазарь Бродский, происходивший из известной еврейской династии Бродских, а его самого часто называли "сахарным королем", узнал 24 Канал.

Читайте также От гаража до сети: как Майкл Каллен создал первый в мире супермаркет

Родился Лазарь Бродский в 1848 году в городе Златополь, Киевской губернии, в семье Израиля Бродского.

Отец Лазаря был владельцем сахарных заводов и купцом I гильдии – первый свой сахарорафинадный завод он построил в Лебедине в 1846 году, чем и начал семейное дело.

Несмотря на то, что Лазарь не был старшим в семье, а соответственно не должен был стать во главе семейного бизнеса после смерти отца, судьба сложилась так, что он начал управлять бизнес-империей своей семьи.

Таким образом, руководство Лазаря началось с Александровского общества сахарных заводов.

Бродские были известны тем, что на своих заводах внедряли современное оборудование, а условия проживания для рабочих были образцовыми. Например, работники бесплатно пользовались чайными, читальнями или больницами.

Заметьте! В то время Александровское общество сахарных заводов контролировало 25% сахара во всей Российской империи в то время, а уставный капитал составлял 20 миллионов рублей.

Что кроме сахарных заводов имел Бродский?

Умение управлять бизнесом не было единственным козырем Лазаря Бродского. Он еще и был изобретательным аграрием, ведь начал экспериментальные поля для совершенствования выращивания сахарной свеклы, что способствовало повышению урожайности и качества сырья.

В общем, Лазарь вместе с младшим братом Львом владели 10 сахарными и 3 рафинадными заводами в Киевской, Черниговской, Полтавской, Херсонской и Курской губерниях.

Интересно! Некоторые источники утверждают, что сахароварен на самом деле было больше – около 20.

Кроме того, Лазарь был основателем Всероссийского общества сахарозаводчиков. А еще он владел контрольным пакетом акций "Общества Киевской городской железной дороги" и 35 тысячами десятин земли, то есть почти 40 тысяч гектаров.

За свои достижения в бизнесе, Лазарь, его брат и коллега по сахарному бизнесу Николай Терещенко были награждены Орденом Почетного легиона в Париже в 1900 году.

Обратите внимание! Лазарь Бродский имел также бизнес, который был связан с соляной и угольной промышленностью. Таким образом, он имел соляные промыслы в Одессе, а угольные шахты в Екатеринославской губернии (Днепропетровская область сейчас).

Что за средства Бродских было построено в Киеве?

Кроме сахарного бизнеса, Лазарь был благотворителем. Его называют одним из самых щедрых людей конца 19 века – начала 20 века. Например, он стал инициатором многих благотворительных акций.