Когда был открыт первый в мире супермаркет?

В 1930 году американец Майкл Каллену, работавший администратором бакалейного магазина, открыл супермаркет в арендованном гараже с названием King Kullen, передает 24 Канал со ссылкой на FundingUniverse.

Смитсоновский институт считает, что именно этот супермаркет стал первым в США. Кроме того, его часто называют первой в мире сетью супермаркетов.

В супермаркете предлагалось около 1 000 наименований товаров, в частности оборудование и автомобильные аксессуары.

Каллен первый предложил концепцию самообслуживания, когда покупатель может сам себе выбрать товар, а сами залы с товарами были большие.

Благодаря парковке возле гаража клиенты ехали за 30 миль до супермаркета. Магазин имел в 20 раз больший объем продаж, чем у среднего конкурента.

Заметьте! В 1936 году Майкл Каллен умер, а в то время существовало уже 17 магазинов King Kullen, дававших объем продаж в 6 миллионов долларов в год.

Как функционировала сеть супермаркетов после смерти Каллена?

Жена Каллена, Нен, взяла дела под свой контроль после смерти Майкла и осталась ее главой вплоть до 1960-х годов. Затем бразды правления перенял их сын, Джон Каллен.

К концу 1952 года сеть King Kullen имела уже 30 магазинов и около 1 000 сотрудников.

Кроме того, это была первая сеть супермаркетов в своем регионе, которая предлагала торговые марки.

Интересно! Между 1956 и 1960 годами продажи супермаркетов выросли с почти 40 миллионов долларов до 48,4 миллионов долларов. Зато чистая прибыль выросла с 329 тысяч долларов до 712 тысяч долларов.