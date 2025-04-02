Услуга уже доступна

Сейчас услуга доступна в восьми магазинах в разных городах, а летом ее планируют масштабировать на всю сеть.

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Обычно рассрочку оформляют на крупные покупки, например техника. Однако в других странах компании вроде Affirm и Klarna первыми начали внедрять такую модель в сфере food retail.

Теперь подобный формат кредитования появился и в Украине.

"Покупай сейчас – плати потом"

Как это работает?

Оплачивайте покупки картой банка "Власний Рахунок" в "Сільпо".

Оформляйте рассрочку на чеки от 1000 гривен.

Банк возвращает всю сумму чека на карту.

Погашайте равными частями в течение трех месяцев без комиссий или раньше.

Чтобы воспользоваться рассрочкой, достаточно оформить карту в приложении банка.