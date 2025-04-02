Послуга вже доступна

Наразі послуга доступна в восьми магазинах у різних містах, а влітку її планують масштабувати на всю мережу.

Дивіться також Ціни на банани стрімко зросли: скільки коштує кілограм у магазині

Зазвичай розстрочку оформлюють на великі покупки, як-от техніка. Проте в інших країнах компанії на кшталт Affirm і Klarna першими почали впроваджувати таку модель у сфері food retail.

Тепер подібний формат кредитування з'явився і в Україні.

"Купуй зараз – плати потім"

Як це працює?

Оплачуйте покупки карткою банку "Власний Рахунок" у "Сільпо".

Оформлюйте розстрочку на чеки від 1000 гривень.

Банк повертає всю суму чека на картку.

Погашайте рівними частинами протягом трьох місяців без комісій або раніше.

Щоб скористатися розстрочкою, достатньо оформити картку у застосунку банку.