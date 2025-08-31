Як починав кар'єру цукрового магната Лазар Бродський?
Ще одним відомим підприємцем в цукровій галузі був Лазар Бродський, що походив з відомої єврейської династії Бродських, а його самого часто називали "цукровим королем", дізнався 24 Канал.
Читайте також Від гаража до мережі: як Майклом Калленом створив перший у світі супермаркет
- Народився Лазар Бродський у 1848 році в місті Златополь, Київської губернії, в сім'ї Ізраїля Бродського.
- Батько Лазаря був власником цукрових заводів та купцем І гільдії – перший свій цукрорафінадний завод він побудував у Лебедині у 1846 році, чим і започаткував родинну справу.
- Попри те, що Лазар не був найстаршим у сім'ї, а відповідно не мав стати на чолі сімейного бізнесу після смерті батька, доля склалася так, що він почав керувати бізнес-імперією своєї сім'ї.
- Таким чином, керівництво Лазаря розпочалося з Олександрівського товариства цукрових заводів.
Бродські були відомі тим, що на своїх заводах впроваджували сучасне устаткування, а умови проживання для робітників були зразковими. Наприклад, працівники безкоштовно користувалися чайними, читальнями чи лікарнями.
Зауважте! На той час Олександрівське товариство цукрових заводів контролювало 25% цукру в усій Російській імперії на той час, а статутний капітал складав 20 мільйонів рублів.
Що крім цукрових заводів мав Бродський?
Вміння керувати бізнесом не було єдиним козирем Лазаря Бродського. Він ще й був винахідливим аграрієм, адже започаткував експериментальні поля для вдосконалення вирощування цукрових буряків, що сприяло підвищенню врожайності та якості сировини.
- Загалом, Лазар разом із молодшим братом Левом володіли 10 цукровими та 3 рафінадними заводами у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській та Курській губерніях.
Цікаво! Деякі джерела стверджують, що цукроварень насправді було більше – біля 20.
- Крім того, Лазар був засновником Всеросійського товариства цукрозаводчиків. А ще він володів контрольним пакетом акцій "Товариства Київської міської залізної дороги" й 35 тисячами десятин землі, тобто майже 40 тисяч гектарів.
За свої досягнення у бізнесі, Лазар, його брат та колега по цукровому бізнесі Микола Терещенко були нагороджені Орденом Почесного легіону у Парижі у 1900 році.
Зверніть увагу! Лазар Бродський мав також бізнес, який був пов'язаний із соляною та вугільною промисловістю. Таким чином, він мав соляні промисли в Одесі, а вугільні шахти в Катеринославській губернії (Дніпропетровська область зараз).
Що за кошти Бродських було побудовано в Києві?
Крім цукрового бізнесу, Лазар був благодійником. Його називають одним із найщедріших людей кінця 19 століття – початку 20 століття. Наприклад, він став ініціатором багатьох благодійних акцій.
- За його спонсорства було споруджено хоральну синагогу за 150 тисяч рублів та єврейське міське училище імені С.Бродського у Києві.
- Лазар утримував також Київську єврейську лікарню й фінансував Бактеріологічний інститут.
- А ще він був ініціатором та головним спонсором будівництва Політехнічного інституту, пожертвувавши на нього 100 тисяч рублів.
- Заповів 500 тисяч рублів на будівництво Бессарабського критого ринку.