Як починав кар'єру цукрового магната Лазар Бродський?

Ще одним відомим підприємцем в цукровій галузі був Лазар Бродський, що походив з відомої єврейської династії Бродських, а його самого часто називали "цукровим королем", дізнався 24 Канал.

Народився Лазар Бродський у 1848 році в місті Златополь, Київської губернії, в сім'ї Ізраїля Бродського.

Батько Лазаря був власником цукрових заводів та купцем І гільдії – перший свій цукрорафінадний завод він побудував у Лебедині у 1846 році, чим і започаткував родинну справу.

Попри те, що Лазар не був найстаршим у сім'ї, а відповідно не мав стати на чолі сімейного бізнесу після смерті батька, доля склалася так, що він почав керувати бізнес-імперією своєї сім'ї.

Таким чином, керівництво Лазаря розпочалося з Олександрівського товариства цукрових заводів.

Бродські були відомі тим, що на своїх заводах впроваджували сучасне устаткування, а умови проживання для робітників були зразковими. Наприклад, працівники безкоштовно користувалися чайними, читальнями чи лікарнями.

Зауважте! На той час Олександрівське товариство цукрових заводів контролювало 25% цукру в усій Російській імперії на той час, а статутний капітал складав 20 мільйонів рублів.

Що крім цукрових заводів мав Бродський?

Вміння керувати бізнесом не було єдиним козирем Лазаря Бродського. Він ще й був винахідливим аграрієм, адже започаткував експериментальні поля для вдосконалення вирощування цукрових буряків, що сприяло підвищенню врожайності та якості сировини.

Загалом, Лазар разом із молодшим братом Левом володіли 10 цукровими та 3 рафінадними заводами у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській та Курській губерніях.

Цікаво! Деякі джерела стверджують, що цукроварень насправді було більше – біля 20.

Крім того, Лазар був засновником Всеросійського товариства цукрозаводчиків. А ще він володів контрольним пакетом акцій "Товариства Київської міської залізної дороги" й 35 тисячами десятин землі, тобто майже 40 тисяч гектарів.

За свої досягнення у бізнесі, Лазар, його брат та колега по цукровому бізнесі Микола Терещенко були нагороджені Орденом Почесного легіону у Парижі у 1900 році.

Зверніть увагу! Лазар Бродський мав також бізнес, який був пов'язаний із соляною та вугільною промисловістю. Таким чином, він мав соляні промисли в Одесі, а вугільні шахти в Катеринославській губернії (Дніпропетровська область зараз).

Що за кошти Бродських було побудовано в Києві?

Крім цукрового бізнесу, Лазар був благодійником. Його називають одним із найщедріших людей кінця 19 століття – початку 20 століття. Наприклад, він став ініціатором багатьох благодійних акцій.