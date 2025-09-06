Где родился и как начинал Евгений Чикаленко?

Несмотря на то, что Евгений Чикаленко был известен не только в Украине, но за ее пределами, советская власть пыталась стереть это имя со страниц истории Украины. Все из-за финансов землевладельца и его позиции по отношению к власти, передает 24 Канал.

Чикаленко родился в селе на Херсонщине (ныне Одесская область) в 1861 году в семье царского чиновника. Интересно, что именно место рождения стало для него тем ориентиром, где он начал собственное дело.

В 9-летнем возрасте родители смогли отправить парня учиться – в пансион Рандаля, что в Одессе.

После пансиона Евгений смог перевестись в другую гимназию, а затем поступить в училище в Елисаветграде (ныне Кропивницкий), где даже подружился с Панасом Тобилевичем и всей семьей Тобилевичей.

После нескольких попыток Евгений смог поступить в университет, в частности стал вольным слушателем естественного факультета Харьковского университета, где и изучал агрономию.

Однако за свою общественную позицию был арестован и исключен из университета.

Как удалось заработать состояние Чикаленко?

Свою историю успеха в бизнесе Чикаленко начал с сельского хозяйства. Известно, что после того, как отец Чикаленко умер, Евгений начал хозяйничать в своем семейном имении.

В наследство ему досталось 900 десятин земли, 200 голов крупного рогатого скота, 150 лошадей, около 1 000 овец и 50 свиней.

Пока землевладельцы скупали земли, Чикаленко наоборот ее продавал. Деньги ему приносило не накопление земли, а эффективность собственного хозяйства.

Например, в агробизнесе он использовал севооборот и ввел технологию черного пара. А для того, чтобы идти в ногу со временем, Чикаленко выписывал журналы о сельском хозяйстве из-за рубежа.

Чикаленко он тщательно подбирал сорта для посадки и поэтому имел урожаи даже тогда, когда была засуха.

А еще предприниматель один из первых начал использовать американскую сельскохозяйственную технику в своем хозяйстве.

Кроме того, Евгений Чикаленко завозил в Украину различные породы коров и лошадей. Также, занимался селекцией для создания лучших видов под украинский климат.

Как-то Чикаленко все-таки приобрел землю в Кононовке: речь идет о 1 100 десятин с 10-комнатным домом. Однако после покупки он перепродал крестьянам, которые были объединены в Кононовское общество домохозяйств, 700 десятин, одновременно себе оставил 400 десятин с усадьбой.

Обратите внимание! Евгений Чикаленко написал собственную книгу под названием "Разговоры о сельском хозяйстве", что потом стало своеобразной сельскохозяйственной энциклопедией.

Сколько отдавал на меценатство Чикаленко?

Кроме того, что Чикаленко занимался сельским хозяйством, он пытался распространять агрономические знания для украинцев, вкладывался в культуру и влиял на ее развитие.

Даже сам гетман Павел Скоропадский предлагал ему должность министра земельных дел.

В Перешорах, где он и жил, он обустроил школу для крестьян. Украинец сумел сделать так, чтобы преподавание, чтение произведений и пение песен в этой школе проводилось на украинском языке.

Кроме того, на его деньги был издан "Русско-украинский словарь" Комарова, а еще он помогал журналу "Киевская старина", давая награду в 1 000 рублей за лучшую написанную историю Украины.

Чикаленко был тем, кто финансировал еженедельник Революционной украинской партии "Крестьянин" во Львове.

Также он стал главным основателем "Академического Дома" во Львове, потратив на это 25 тысяч рублей.

Важно! Умер Евгений Чикаленко за пределами Украины, ведь в 20-х годах эмигрировал. Известно, что умер выдающийся меценат и агроном в бедности, а все его состояние было продано после смерти, чтобы расплатиться с долгами за лечение.