Де народився та як розпочинав Євген Чикаленко?

Попри те, що Євген Чикаленко був відомий не лише в Україні, але поза її межами, радянська влада намагалася стерти це ім'я з сторінок історії України. Все через фінанси землевласника та його позицію щодо влади, передає 24 Канал.

Чикаленко народився в селі на Херсонщині (нині Одеська область) у 1861 році в родині царського чиновника. Цікаво, що саме місце народження стало для нього тим орієнтиром, де він розпочав власну справу.

У 9-річному віці батьки змогли відправити хлопця вчитися – до пансіону Рандаля, що в Одесі.

Після пансіону Євген зміг перевестися до іншої гімназії, а потім вступити до училища в Єлисаветграді (нині Кропивницький), де навіть заприятелював з Панасом Тобілевичем та всією родиною Тобілевичів.

Після кількох спроб Євген зміг вступити в університет, зокрема став вільним слухачем природничого факультету Харківського університету, де і вивчав агрономію.

Однак за свою громадську позицію був арештований й виключений з університету.

Як вдалося заробити статки Чикаленко?

Свою історію успіху в бізнесі Чикаленко розпочав з сільського господарства. Відомо, що після того, як батько Чикаленка помер, Євген почав господарювати у своєму родинному маєтку.

У спадок йому дісталося 900 десятин землі, 200 голів великої рогатої худоби, 150 коней, близько 1 000 овець та 50 свиней.

Поки землевласники скуповували землі, Чикаленко навпаки її продавав. Гроші йому приносило не нагромаджування землі, а ефективність власного господарства.

Наприклад, в агробізнесі він використовував сівозміну та запровадив технологію чорного пару. А для того, щоб йти в ногу з часом, Чикаленко виписував журнали про сільське господарство із-за кордону.

Чикаленко він ретельно добирав сорти для посадки й через це мав врожаї навіть тоді, коли була засуха.

А ще підприємець один із перших почав використовувати американську сільськогосподарську техніку у своєму господарстві.

Крім того, Євген Чикаленко завозив в Україну різні породи корів та коней. Також, займався селекцією для створення найкращих видів під український клімат.

Якось Чикаленко все-таки придбав землю у Кононівці: йдеться про 1 100 десятин з 10-кімнатним будинком. Однак після купівлі він перепродав селянам, що були об'єднані у Кононівське товариство домогосподарств, 700 десятин, водночас собі залишив 400 десятин із садибою.

Зверніть увагу! Євген Чикаленко написав власну книгу з назвою "Розмови про сільське господарство", що потім стало своєрідною сільськогосподарською енциклопедією.

Скільки віддавав на меценатство Чикаленка?

Крім того, що Чикаленко займався сільським господарством, він намагався поширювати агрономічні знання для українців, вкладався в культуру та впливав на її розвиток.

Навіть сам гетьман Павло Скоропадський пропонував йому посаду міністра земельних справ.

У Перешорах, де він і мешкав, він облаштував школу для селян. Українець зумів зробити так, щоб викладання, читання творів та співання пісень в цій школі проводилося українською мовою.

Крім того, на його гроші було видано "Російсько-український словник" Комарова, а ще він допомагав журналу "Київська старовина", даючи нагороду в 1 000 рублів за найкращу написану історію України.

Чикаленко був тим, хто фінансував тижневик Революційної української партії "Селянин" у Львові.

Також він став головним засновником "Академічного Дому" у Львові, витративши на це 25 тисяч рублів.

Важливо! Помер Євген Чикаленко поза межами України, адже у 20-х роках емігрував. Відомо, що помер видатний меценат та агроном у бідності, а всі його статки були продані після смерті, щоб розплатитися з боргами за лікування.