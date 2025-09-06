Попри те, що Євген Чикаленко був відомий не лише в Україні, але поза її межами, радянська влада намагалася стерти це ім'я з сторінок історії України. Все через фінанси землевласника та його позицію щодо влади, передає 24 Канал.

Чикаленко народився в селі на Херсонщині (нині Одеська область) у 1861 році в родині царського чиновника. Цікаво, що саме місце народження стало для нього тим орієнтиром, де він розпочав власну справу.

  • У 9-річному віці батьки змогли відправити хлопця вчитися – до пансіону Рандаля, що в Одесі.
  • Після пансіону Євген зміг перевестися до іншої гімназії, а потім вступити до училища в Єлисаветграді (нині Кропивницький), де навіть заприятелював з Панасом Тобілевичем та всією родиною Тобілевичів.
  • Після кількох спроб Євген зміг вступити в університет, зокрема став вільним слухачем природничого факультету Харківського університету, де і вивчав агрономію.
  • Однак за свою громадську позицію був арештований й виключений з університету.

Свою історію успіху в бізнесі Чикаленко розпочав з сільського господарства. Відомо, що після того, як батько Чикаленка помер, Євген почав господарювати у своєму родинному маєтку.

У спадок йому дісталося 900 десятин землі, 200 голів великої рогатої худоби, 150 коней, близько 1 000 овець та 50 свиней.

Поки землевласники скуповували землі, Чикаленко навпаки її продавав. Гроші йому приносило не нагромаджування землі, а ефективність власного господарства.

  • Наприклад, в агробізнесі він використовував сівозміну та запровадив технологію чорного пару. А для того, щоб йти в ногу з часом, Чикаленко виписував журнали про сільське господарство із-за кордону.
  • Чикаленко він ретельно добирав сорти для посадки й через це мав врожаї навіть тоді, коли була засуха.
  • А ще підприємець один із перших почав використовувати американську сільськогосподарську техніку у своєму господарстві.
  • Крім того, Євген Чикаленко завозив в Україну різні породи корів та коней. Також, займався селекцією для створення найкращих видів під український клімат.

Якось Чикаленко все-таки придбав землю у Кононівці: йдеться про 1 100 десятин з 10-кімнатним будинком. Однак після купівлі він перепродав селянам, що були об'єднані у Кононівське товариство домогосподарств, 700 десятин, водночас собі залишив 400 десятин із садибою.

Зверніть увагу! Євген Чикаленко написав власну книгу з назвою "Розмови про сільське господарство", що потім стало своєрідною сільськогосподарською енциклопедією.

Крім того, що Чикаленко займався сільським господарством, він намагався поширювати агрономічні знання для українців, вкладався в культуру та впливав на її розвиток.

Навіть сам гетьман Павло Скоропадський пропонував йому посаду міністра земельних справ.

  • У Перешорах, де він і мешкав, він облаштував школу для селян. Українець зумів зробити так, щоб викладання, читання творів та співання пісень в цій школі проводилося українською мовою.
  • Крім того, на його гроші було видано "Російсько-український словник" Комарова, а ще він допомагав журналу "Київська старовина", даючи нагороду в 1 000 рублів за найкращу написану історію України.
  • Чикаленко був тим, хто фінансував тижневик Революційної української партії "Селянин" у Львові.
  • Також він став головним засновником "Академічного Дому" у Львові, витративши на це 25 тисяч рублів.

Важливо! Помер Євген Чикаленко поза межами України, адже у 20-х роках емігрував. Відомо, що помер видатний меценат та агроном у бідності, а всі його статки були продані після смерті, щоб розплатитися з боргами за лікування.