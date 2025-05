Мода без морали: какие бренды до сих пор зарабатывают в России

Ряд известных брендов одежды до сих пор не прекратили работу в России. Эти компании продают товары онлайн и офлайн, сохраняя прибыль и игнорируя призывы покинуть российский рынок.

Бренды одежды, которые не покинули рынок России

По данным Йельской школы менеджмента, по состоянию на сейчас есть бренды одежды, которые до сих пор продают свои товары в России, передает 24 Канал.

Турецкий производитель одежды Colin's – до сих пор продается одежда онлайн;

Кроме того, по данным "Экономической правды", еще в 2023 году Colin's сам лидером на рынке России среди турецких брендов.

Французский бренд Lacoste до сих пор работает на российском рынке;

Известно, что местным дистрибьютором продукции в России является ООО "Лоде". Глобальная коалиция организаций гражданского общества B4Ukraine летом 2024 года направила письмо компании с просьбой прекратить продажи в России и выйти с рынка, однако ответа так и не получила.

Кроме того, по данным платформы по данным платформы Leave Russia от KSE Institute, New Yorker Group Services International GmbH & Co.KG , владеющий брендом одежды New Yorker, также не покинул Россию;

, владеющий брендом одежды New Yorker, также не покинул Россию; FLO Magazacilik (FLO Retailing) – продолжает свой бизнес в России;

Холдинг работает в 21 стране, управляя сетями обувных магазинов FLO, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Ритейлер также владеет марками US Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack.

Французско-турецкая марка LC Waikiki не покинули российский рынок.

Пока нет заявлений о деятельности компании на России, однако известно, что там работают магазины в 25 городах России, включая Москву.