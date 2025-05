Бренды одежды, которые не покинули рынок России

По данным Йельской школы менеджмента, по состоянию на сейчас есть бренды одежды, которые до сих пор продают свои товары в России, передает 24 Канал.

Турецкий производитель одежды Colin's – до сих пор продается одежда онлайн;

Кроме того, по данным "Экономической правды", еще в 2023 году Colin's сам лидером на рынке России среди турецких брендов.

Французский бренд Lacoste до сих пор работает на российском рынке;

Известно, что местным дистрибьютором продукции в России является ООО "Лоде". Глобальная коалиция организаций гражданского общества B4Ukraine летом 2024 года направила письмо компании с просьбой прекратить продажи в России и выйти с рынка, однако ответа так и не получила.

Кроме того, по данным платформы по данным платформы Leave Russia от KSE Institute, New Yorker Group Services International GmbH & Co.KG , владеющий брендом одежды New Yorker, также не покинул Россию;

, владеющий брендом одежды New Yorker, также не покинул Россию; FLO Magazacilik (FLO Retailing) – продолжает свой бизнес в России;

Холдинг работает в 21 стране, управляя сетями обувных магазинов FLO, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Ритейлер также владеет марками US Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack.

Французско-турецкая марка LC Waikiki не покинули российский рынок.

Пока нет заявлений о деятельности компании на России, однако известно, что там работают магазины в 25 городах России, включая Москву.