Мода без моралі: які бренди досі заробляють в Росії

Низка відомих брендів одягу досі не припинили роботу в Росії. Ці компанії продають товари онлайн та офлайн, зберігаючи прибутки та ігноруючи заклики покинути російський ринок.

Бренди одягу, які не залишили ринок Росії

За даними Єльської школи менеджменту, станом на зараз є бренди одягу, які досі продають свої товари у Росії, передає 24 Канал.

Турецький виробник одягу Colin’s – досі продається одяг онлайн;

Крім того, за даними "Економічної правди", ще у 2023 році Colin’s сам лідером на ринку Росії серед турецьких брендів.

Французький бренд Lacoste досі працює на російському ринку;

Відомо, що місцевим дистриб'ютором продукції в Росії є ТОВ "Лоде". Глобальна коаліція організацій громадянського суспільства B4Ukraine влітку 2024 року надіслала листа компанії з проханням припинити продажі в Росії та вийти з ринку, однак відповіді так і не отримала.

Крім того, за даними платформи Leave Russia від KSE Institute, New Yorker Group Services International GmbH & Co.KG , що володіє брендом одягу New Yorker, також не залишив Росію;

, що володіє брендом одягу New Yorker, також не залишив Росію; FLO Magazacilik (FLO Retailing) – продовжує свій бізнес в Росії;

Холдинг працює у 21 країні, керуючи мережами взуттєвих магазинів FLO, Sport in Street та великим німецьким брендом Reno. Рітейлер також володіє марками US Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West та Lumberjack.

Французько-турецька марка LC Waikiki не залишили російський ринок.

Наразі немає заяв щодо діяльності компанії на Росії, однак відомо, що там працюють магазини в 25 містах Росії, включаючи Москву.