23 ноября, 17:23
Лидер среди мобильных операторов: куда украинцы отдали больше всего средств

Валерия Городинская
Основні тези
  • Украинцы потратили больше всего на пополнение мобильного в ноябре на "Киевстар".
  • Vodafon получил второе место, а lifecell – третье место в списке от Monobank.

Украинцы продолжают активно тратить на услуги мобильной связи: лидером по расходам в ноябре стал "Киевстар", а другие операторы получили значительно меньшие суммы.

Кто возглавил расходы украинцев на мобильную связь?

Статистика показывает, что украинцы больше всего потратили на пополнение мобильного в ноябре на "Киевстар", передает 24 Канал со ссылкой на данные Monobank.

Например, на услуги мобильной связи от "Киевстар" – более 331 миллион гривен, на Vodafon – 198,5 миллиона гривен, а тройку замыкает lifecell – 187,85 миллиона гривен.

В список 10 других операторов входят:

  • AIRALO – в ноябре было потрачено 580 тысяч гривен;
  • Интертелеком – меньше получил телекоммуникационный оператор 574 тысячи гривен;
  • Тримоб – здесь сумма составляет 104,89 тысячи гривен;
  • Телесистемы Украины – 92,37 тысячи гривен;
  • LycaMobile – 69,30 тысячи гривен;
  • monobeatles – 13 тысячи гривен.

Напоминаем! По оценкам НБУ, в октябре в октябре расходы домохозяйств выросли на 9% год к году. В том месяце инфляция остается высокой, что давит на потребительские расходы.

Какие расходы на заправках Украины?

  • Расходы украинцев на заправках украинцев достигают миллиардов гривен. Например, наибольшие расходы в этом году были на OKKO – почти 5,5 миллиардов гривен.

  • А второе и третье места занимают расходы на заправки WOG и UPG – это 4,2 миллиарда и 1,2 миллиарда гривен соответственно.