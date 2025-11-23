Лидер среди мобильных операторов: куда украинцы отдали больше всего средств

Украинцы продолжают активно тратить на услуги мобильной связи: лидером по расходам в ноябре стал "Киевстар", а другие операторы получили значительно меньшие суммы.

Кто возглавил расходы украинцев на мобильную связь?

Статистика показывает, что украинцы больше всего потратили на пополнение мобильного в ноябре на "Киевстар", передает 24 Канал со ссылкой на данные Monobank.

Например, на услуги мобильной связи от "Киевстар" – более 331 миллион гривен, на Vodafon – 198,5 миллиона гривен, а тройку замыкает lifecell – 187,85 миллиона гривен.

В список 10 других операторов входят:

AIRALO – в ноябре было потрачено 580 тысяч гривен;

Интертелеком – меньше получил телекоммуникационный оператор 574 тысячи гривен;

Тримоб – здесь сумма составляет 104,89 тысячи гривен;

Телесистемы Украины – 92,37 тысячи гривен;

LycaMobile – 69,30 тысячи гривен;

monobeatles – 13 тысячи гривен.

Напоминаем! По оценкам НБУ, в октябре в октябре расходы домохозяйств выросли на 9% год к году. В том месяце инфляция остается высокой, что давит на потребительские расходы.

