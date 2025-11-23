Лидер среди мобильных операторов: куда украинцы отдали больше всего средств
- Украинцы потратили больше всего на пополнение мобильного в ноябре на "Киевстар".
- Vodafon получил второе место, а lifecell – третье место в списке от Monobank.
Украинцы продолжают активно тратить на услуги мобильной связи: лидером по расходам в ноябре стал "Киевстар", а другие операторы получили значительно меньшие суммы.
Кто возглавил расходы украинцев на мобильную связь?
Статистика показывает, что украинцы больше всего потратили на пополнение мобильного в ноябре на "Киевстар", передает 24 Канал со ссылкой на данные Monobank.
Например, на услуги мобильной связи от "Киевстар" – более 331 миллион гривен, на Vodafon – 198,5 миллиона гривен, а тройку замыкает lifecell – 187,85 миллиона гривен.
В список 10 других операторов входят:
- AIRALO – в ноябре было потрачено 580 тысяч гривен;
- Интертелеком – меньше получил телекоммуникационный оператор 574 тысячи гривен;
- Тримоб – здесь сумма составляет 104,89 тысячи гривен;
- Телесистемы Украины – 92,37 тысячи гривен;
- LycaMobile – 69,30 тысячи гривен;
- monobeatles – 13 тысячи гривен.
Напоминаем! По оценкам НБУ, в октябре в октябре расходы домохозяйств выросли на 9% год к году. В том месяце инфляция остается высокой, что давит на потребительские расходы.
Какие расходы на заправках Украины?
Расходы украинцев на заправках украинцев достигают миллиардов гривен. Например, наибольшие расходы в этом году были на OKKO – почти 5,5 миллиардов гривен.
А второе и третье места занимают расходы на заправки WOG и UPG – это 4,2 миллиарда и 1,2 миллиарда гривен соответственно.