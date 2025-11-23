Укр Рус
Лідер серед мобільних операторів: куди українці віддали найбільше коштів
23 листопада, 17:23
2

Лідер серед мобільних операторів: куди українці віддали найбільше коштів

Валерія Городинська
Основні тези
  • Українці витратили найбільше на поповнення мобільного у листопаді на "Київстар".
  • Vodafon отримав друге місце, а lifecell – третє місце у списку від Monobank.

Українці продовжують активно витрачати на послуги мобільного зв’язку: лідером за витратами у листопаді став "Київстар", а інші оператори отримали значно менші суми.

Хто очолив витрати українців на мобільний зв'язок?

Статистика показує, що українці найбільше витратили на поповнення мобільного у листопаді на "Київстар", передає 24 Канал з посиланням на дані Monobank.

Наприклад, на послуги мобільного зв'язку від "Київстар" – понад 331 мільйон гривень, на Vodafon – 198,5 мільйона гривень, а трійку замикає lifecell – 187,85 мільйона гривень. 

До списку 10 інших операторів входять:

  • AIRALO – у листопаді було витрачено 580 тисяч гривень;
  • Інтертелеком – менше отримав телекомунікаційний оператор 574 тисячі гривень;
  • Тримоб – тут сума складає 104,89 тисячі гривень;
  • Телесистеми України – 92,37 тисячі гривень;
  • LycaMobile – 69,30 тисячі гривень;
  • monobeatles – 13 тисячі гривень.

Нагадуємо! За оцінками НБУ, у жовтні витрати домогосподарств зросли на 9% рік до року. Того місяця інфляція залишається високою, що тисне на споживчі витрати.

Які витрати на заправках України?

  • Витрати українців на заправках українців сягають мільярдів гривень. Наприклад, найбільші витрати цьогоріч були на OKKO – майже 5,5 мільярдів гривень. 

  • А друге та третє місця займають витрати на заправки WOG та UPG – це 4,2 мільярда та 1,2 мільярда гривень відповідно.