Замороженные деньги России принесли 4,4 миллиарда евро прибыли: попадут ли эти деньги в Украину

Депозитарий Euroclear отчитался об очередном доходе от замороженных российских активов. Европа обещала передать эти деньги Украине, однако конфискацию основного пакета даже не рассматривает.

Прибыль от активов россиян в ЕС растет

Как сообщил депозитарий Euroclear, замороженные санкциями ЕС российские активы в 2023 году принесли 4,4 миллиарда евро прибыли. Вследствие роста процентных ставок сумма выросла более чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

В общем депозитарию удалось заработать 5,5 миллиарда евро. Скачок прибыли произошел в первую очередь благодаря замороженным активам России. Речь идет о 191 миллиарде евро, которые принадлежит Центральному банку агрессора. Всего в Европе заморожены 260 миллиардов россиян.

Как сообщают в ЕС, уже сейчас разрабатывается правовой механизм, который позволит передавать доходы от замороженных денег России на нужды Украины. Однако есть один нюанс.

Закон, над которым работают чиновники ЕС, не будет иметь обратного действия. Поэтому, Украине смогут передать только те деньги, которые будут накоплены после принятия соответствующего закона. То есть вероятность, что упомянутые 4,4 миллиарда евро попадут в Украину, крайне низкая.

Однако на поддержку Украины передают налог из упомянутых денег. Правительство Бельгии сообщил, что 1,08 миллиарда евро налога, который оплатил Euroclear, направят на поддержку украинцев.

США настаивают на том, чтобы вообще конфисковать замороженные деньги России, однако даже в G7 на это смотрят очень скептически. Европолитики уже заявляли, что не пойдут на такой шаг, учитывая риск девальвации евро и паники инвесторов. Европа готова передавать Украине прибыль от российских депозитов, однако самого депозита трогать не собирается.