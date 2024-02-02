Прибутки від активів росіян в ЄС зростають

Як повідомив депозитарій Euroclear, заморожені санкціями ЄС російські активи у 2023 році принесли 4,4 мільярда євро прибутку. Внаслідок зростання відсоткових ставок сума зросла у понад 4 рази в порівнянні з 2022 роком.

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Загалом депозитарію вдалося заробити 5,5 мільярда євро. Стрибок прибутку відбувся в першу чергу завдяки замороженим активам Росії. Йдеться про 191 мільярд євро, які належить Центральному банку агресора. Загалом в Європі заморожені 260 мільярдів росіян.

Як повідомляють у ЄС, вже зараз розробляється правовий механізм, який дозволить передавати прибутки від заморожених грошей Росії на потреби Укрїни. Однак є один нюанс.

Закон, над яким працюють посадовці ЄС, не матиме зворотної дії. Відтак, Україні зможуть передати лише ті гроші, які будуть накопичені після прийняття відповідного закону. Тобто ймовірність, що згадані 4,4 мільярда євро потраплять до України, вкрай низька.

Однак на підтримку України передають податок зі згаданих грошей. Уряд Бельгії повідомив, що 1,08 мільярда євро податку, який сплатив Euroclear, спрямують на підтримку українців.

США наполягають на тому, аби взагалі конфіскувати заморожені гроші Росії, однак навіть у G7 на це дивляться дуже скептично. Європолітики вже заявляли, що не підуть на такий крок з огляду на ризик девальвації євро та паніки інвесторів. Європа готова передавати Україні прибуток від російських депозитів, однак самого депозиту чіпати не збирається.