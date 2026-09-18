ИИ не заберет эту работу: кто оказался в центре внимания работодателей

Искусственный интеллект уже заметно меняет рынок труда, но его влияние проявляется не только в сокращении персонала. Параллельно с автоматизацией одних задач стремительно растет спрос на специалистов, которые создают и обслуживают инфраструктуру для работы ИИ.

ИИ создает новые рабочие места

В США развитие искусственного интеллекта уже связывают примерно с 1 миллионом новых рабочих мест, пишет The Economist.

В то же время внедрение ИИ уже связывают примерно с 200 тысячами сокращений. В первую очередь это касается служб поддержки, секретарей и административного персонала.

По оценкам Goldman Sachs, ежегодные инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта – от серверов и полупроводников до систем охлаждения – примерно на 500 миллиардов долларов превышают уровень 2022 года. Значительные средства направляются и непосредственно на строительство дата-центров.

Для рынка труда такая тенденция имеет вполне практическое следствие:

прежде чем ИИ сможет выполнять все больше интеллектуальной работы, для него необходимо построить физическую инфраструктуру. Поэтому компаниям нужны люди, которые могут ее создавать и поддерживать. Речь идет об электриках, инженерах, специалистах по вентиляции и кондиционированию, техниках, строителях, работниках энергетической отрасли и специалистах по сетям.

По оценке The Economist, пять базовых отраслей, обеспечивающих строительство и функционирование дата-центров, создали примерно на 320 тысяч рабочих мест больше, чем можно было бы ожидать, учитывая обычные тенденции в строительстве и промышленности.

За работников для дата-центров готовы платить больше

Работникам, занимающимся монтажом и обслуживанием оборудования в дата-центрах, предлагают примерно на 40% больше, чем за аналогичную работу в других секторах. Рост спроса заметен и в смежных отраслях:

За первые шесть месяцев года средняя почасовая оплата в производстве электрооборудования увеличилась более чем на 13%, тогда как у электромонтажников – почти на 8%.

При этом работнику вовсе не обязательно напрямую работать с искусственным интеллектом.

Например, электрик, устанавливающий системы в дата-центре, может вообще не знать, как работает большая языковая модель. Его работа востребована потому, что для функционирования таких систем необходимы серверы, электроэнергия и сложная инфраструктура.

Компаниям нужны и специалисты непосредственно по ИИ

Параллельно формируется отдельный рынок труда вокруг самого искусственного интеллекта. Компании ищут инженеров по ИИ, специалистов по обработке и разметке данных, экспертов по интеграции моделей в бизнес-процессы, менеджеров по внедрению технологий и руководителей AI-направлений.

По данным LinkedIn, в США в течение 2023–2025 годов появилось около 640 тысяч новых вакансий, непосредственно связанных с искусственным интеллектом. Бизнесу нужны сотрудники, которые могут:

подбирать подходящие AI-инструменты;

интегрировать их в рабочие процессы;

проверять результаты работы алгоритмов;

контролировать связанные с ними риски.

Кто потеряет работу из-за ИИ

В то же время утверждать, что искусственный интеллект вовсе не сокращает занятость, было бы неправильно. Наибольший риск автоматизации возникает там, где работа состоит из повторяющихся операций, которые можно относительно легко описать и передать алгоритму.

По данным Challenger, Gray & Christmas, американские компании объявили о сокращении около 16 тысяч рабочих мест, что напрямую связывают с внедрением ИИ.

Наиболее заметные изменения происходят в службах поддержки клиентов и административной работе. С начала 2023 года занятость в сфере клиентской поддержки сократилась примерно на 10%, а среди секретарей и административных помощников – примерно на 15%.

По прогнозам Бюро статистики труда США, к 2035 году в офисных и административных профессиях может быть сокращено еще около 752 тысяч рабочих мест.

Напомним, что отдельные профессии уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий вошли сотрудники колл-центров.

В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.