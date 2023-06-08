Штрафы за неиспользование кассовых аппаратов: сколько заплатили украинские предприниматели

В Украине растет количество проверок предпринимателей по выполнению требований закона. Более того, стала известна общая сумма штрафов с 2021 года за отсутствие кассовых аппаратов.

Прежде всего стоит заметить, что с начала 2023 года количество проверок в месяц выросло по сравнению с прошлым годом. 6%. Однако это все еще меньше, чем фиксировалось до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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На какую сумму оштрафовали украинских предпринимателей с 2021 года

В то же время, сумма штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (ПРРО/РРО) растет. Согласно данным Опендатабот, за последние годы динамика была такова:

В 2021 году в рамках проверок оформили 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 миллионов гривен;

По результатам 2022 года налоговики составили 23 тысячи штрафов на 1,35 миллиарда гривен.

В 2022 году количество проверок сократилось на 17% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее – с 2230 проверок в месяц до 1860. В то время как с января 2021 года по май 2023 года регуляторы провели почти 55 тысяч проверок.

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Стремительный рост общей суммы штрафов связан с увеличением их размеров в 10 раз с начала 2022г. Итак, за первое зафиксированное нарушение теперь штрафуют на 100% от чека, за повторное – на 150%. До этого нововведения штрафы составляли 10% и 50% от чека соответственно.

По последним данным, с начала 2021 года, когда закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу, украинские бизнесы оштрафовали на 2 миллиарда гривен.

Напомним, что в Украине зарегистрировано около более 3,3 миллиона ФОПов и компаний. Более 340 тысяч с них платят налоги по упрощенной системе.