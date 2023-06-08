Перш за все варто зауважити, що з початку 2023 року кількість перевірок на місяць зросла порівняно з минулим роком на 6%. Проте це все ще менше, ніж фіксували до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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На яку суму оштрафували українських підприємців з 2021 року

Водночас сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає. Згідно з даними Опендатабот, за останні роки динаміка була така:

У 2021 році у рамках перевірок оформили 30 тисяч штрафів на суму 540,8 мільйона гривень;

За результатами 2022 року, податківці склали 23 тисячі штрафів на 1,35 мільярда гривень.

У 2022 році кількість перевірок скоротилася на 17% порівняно з аналогічним показником роком раніше – з 2230 перевірок на місяць до 1860. Тоді як з січня 2021 року до травня 2023 року регулятори провели майже 55 тисяч перевірок. Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Стрімке зростання загальної суми штрафів пов'язане зі збільшенням їхніх розмірів у 10 разів з початку 2022 року. Тож, за перше зафіксоване порушення тепер штрафують на 100% від чека, за повторне – на 150%. До цього нововведення штрафи складали 10% та 50% від чека відповідно.

За останніми даними, з початку 2021 року, коли закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОПів набув чинності, українські бізнеси оштрафували на 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, що в Україні зареєстровано близько понад 3,3 мільйона ФОПів та компаній. Понад 340 тисяч з них сплачують податки за спрощеною системою.