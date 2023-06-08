Перш за все варто зауважити, що з початку 2023 року кількість перевірок на місяць зросла порівняно з минулим роком на 6%. Проте це все ще менше, ніж фіксували до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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На яку суму оштрафували українських підприємців з 2021 року
Водночас сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає. Згідно з даними Опендатабот, за останні роки динаміка була така:
- У 2021 році у рамках перевірок оформили 30 тисяч штрафів на суму 540,8 мільйона гривень;
- За результатами 2022 року, податківці склали 23 тисячі штрафів на 1,35 мільярда гривень.
Стрімке зростання загальної суми штрафів пов'язане зі збільшенням їхніх розмірів у 10 разів з початку 2022 року. Тож, за перше зафіксоване порушення тепер штрафують на 100% від чека, за повторне – на 150%. До цього нововведення штрафи складали 10% та 50% від чека відповідно.
За останніми даними, з початку 2021 року, коли закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОПів набув чинності, українські бізнеси оштрафували на 2 мільярди гривень.
Нагадаємо, що в Україні зареєстровано близько понад 3,3 мільйона ФОПів та компаній. Понад 340 тисяч з них сплачують податки за спрощеною системою.