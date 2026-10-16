KFC отказывается от Pepsi после 40 лет сотрудничества и выбирает конкурента
Американская сеть быстрого питания KFC меняет поставщика газированных напитков и заключает соглашение с Coca-Cola. Для PepsiCo это означает потерю давнего партнера.
KFC выбрала Coca-Cola вместо Pepsi: что это означает
KFC подписала соглашение с Coca-Cola, которая будет поставлять напитки в рестораны сети в США, сообщает Reuters.
Новые напитки появятся в американских ресторанах KFC к весне 2027 года. В США работает 3 718 ресторанов KFC, поэтому потеря такого партнера может стать ощутимым ударом для PepsiCo:
- Бизнес PepsiCo сталкивается с трудностями из-за высоких цен и изменения потребительских предпочтений в пользу более здоровых продуктов.
- Дополнительную озабоченность вызывают расходы и рентабельность компании. Ранее в этом месяце генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил, что восстановление роста и маржи потребует больше времени, чем ожидалось.
На эту ситуацию также обращает внимание инвестор-активист Elliott Investment Management. В прошлом году он сообщил о своей доле в PepsiCo и призвал компанию продать неэффективные активы и улучшить результаты в Северной Америке.
Почему KFC и PepsiCo сотрудничали на протяжении десятилетий
Партнерство началось после того, как PepsiCo приобрела KFC, стремясь расширить бизнес в сфере продуктов питания и снеков. В 1997 году компания выделила ресторанный бизнес в отдельную структуру, однако продолжила поставлять напитки для KFC и других сетей материнской компании Yum Brands.
В то же время сотрудничество между компаниями не прекращается полностью. По словам представителя PepsiCo, Yum Brands и PepsiCo недавно возобновили соглашения в отношении Taco Bell и KFC International. Контракт с Taco Bell заключен на 10 лет.
PepsiCo также продолжает сотрудничать с другими сетями. В частности, ее партнерами являются:
- Subway;
- Jersey Mike's Subs;
- Pizza Hut.
Последняя перешла от Coca-Cola к PepsiCo в 2011 году, а в этом году вышла из состава Yum Brands.
Сколько украинцы тратят на McDonald’s и KFC?
Украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки. Лидеры в сфере фаст-фуда – McDonald’s и KFC. Такие данные показывает обновленный сервис "Дашборд" от monobank.
По количеству операций в категории "Рестораны и кафе" на первом месте находится McDonald’s, далее следуют сервисы доставки Glovo и Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza и другие.
Что касается оборотов с начала 2025 года:
- McDonald’s – 4,52 миллиарда гривен
- Glovo – 3,06 миллиарда гривен
- Bolt Food – 735 миллионов гривен
- KFC – 598 миллионов гривен
- Пузата Хата – 501 миллион гривен
- Lviv Croissants – 294 миллиона гривен
- Osama Sushi – 158 миллионов гривен
- Domino’s Pizza – 83 миллиона гривен
Когда McDonald’s и KFC расположены рядом, потребители получают возможность сравнить их предложения и выбрать то, что им больше по душе. Это увеличивает поток клиентов для обоих брендов.