"Киевстар" обновит ряд тарифов с 1 ноября: чего ожидать украинцам

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 ноября меняет набор услуг в части контрактных тарифных планов без повышения их стоимости. Абоненты получат расширенные пакеты международных звонков, значительное увеличение количества SMS и новые бонусы в виде доступа к телевидению.

Что "Киевстар" меняет с 1 ноября

Пересмотр тарифных планов касается исключительно контрактных тарифов на мобильную связь. Пользователям расширят доступные пакеты минут, сообщений и дополнительных услуг без дополнительных доплат за саму подписку, сообщает Киевстар.

Выгодные звонки в три страны Европы

Компания расширила список стран для международных звонков, добавив в него Венгрию, Нидерланды и Словению. С 1 ноября клиенты смогут звонить родным и партнерам за границу на базовых условиях своих пакетов.

Это нововведение будет действовать для пользователей тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ Драйвовый Контракт", "ВСЕ ВМЕСТЕ Сильный Контракт", "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт", "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт", "ВСЕ РАЗОМ Базовый контракт", а также "Простой контракт".

Благодаря этому абонентам пакета "ВСЕ РАЗОМ Базовый контракт" больше не придется переплачивать за дополнительные опции. С 31 октября у них автоматически отключат услугу "Мир ждет – Венгрия", за которую ранее списывали по 75 гривен ежемесячно за звонки за счет тарифных минут.

Больше сообщений и бесплатное телевидение

Существенное увеличение лимитов предусмотрено для пользователей линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт". Объем текстовых сообщений в рамках тарифного плана увеличится с 800 до 2 700 SMS в месяц. Кроме того, компания расширила функционал для линейки LOVE UA и комбинированных предложений.

Для абонентов тарифов "LOVE UA Свобода 2024", "LOVE UA База Контракт", "LOVE UA Свобода Контракт", "LOVE UA Комфорт" и "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" расширяется перечень доступных "Суперсил". Отныне они смогут выбрать "Киевстар ТВ",

– добавили в компании.

Это позволит пользователям смотреть фильмы и передачи без необходимости отдельно покупать подписку на медиасервис, оптимизируя расходы на ежемесячные развлечения.

Сколько теперь стоят тарифы "Киевстара"

Напомним, что с 15 октября 2026 года "Киевстар" обновил тарифные планы домашнего интернета. В новой линейке изменилась стоимость всех трех пакетов:

"Базовый" – 300 гривен в месяц вместо 200 гривен; "Оптимальный" – 400 гривен в месяц вместо 350 гривен; "Комфортный" – 500 гривен в месяц вместо 450 гривен.

Несмотря на повышение стандартных цен, Киевстар запустил акцию для новых пользователей домашнего интернета. В течение первых шести месяцев обслуживания каждый из трех тарифов будет стоить 200 гривен в месяц.