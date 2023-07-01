233 миллиона через 4 месяца: какой китайский стартап взорвал рынок

Похоже, что гонка искусственных интеллектов только начинается. Чуть ли не каждый день рождаются новые стартапы, и некоторым из них удается прогрессировать очень быстро.

Рынок искусственных интеллектов стал привлекателен для сотен, если не тысяч инвесторов. Сюда заливают просто космические суммы, и похоже, что это только начинается.

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Новый стартап взорвал рынок

4 месяца назад на рынок стартапов вышел проект Light Years Beyond (Guangnian Zhi Wai). Он пообещал создать аналог OpenAI, но с ориентацией на рынок Китая.

Сейчас в команде работает 70 человек. Готового продукта пока нет, но компанию уже выкупили. Сумма сделки составила 233 миллиона долларов.

Купил стартап технологический гигант Meituan, который хочет посоревноваться на рынке искусственного интеллекта с Alibaba и Tencent. Продукты на базе искусственного интеллекта развиваются быстрыми темпами, поэтому аналитики прогнозируют, что стартапы в этом направлении продолжат зарабатывать космические деньги за короткое время.

Следовательно, ИТ-компаниям, еще не имеющим в своем портфеле проектов на базе искусственного интеллекта, советуют начать их создавать или приобщаться к уже существующим.