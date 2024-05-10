Кэшбек на все украинское: как это поможет бизнесу

В Украине планируют ввести кэшбек на отечественную продукцию. Его цель – помочь нашему бизнесу путем увеличения спроса. Мнения относительно этого оказались неоднозначными.

Поможет ли кэшбек для бизнеса

Михаил Смокович объяснил для 24 Канала, как эта инициатива будет работать. В частности он отметил, что создадут специальную маркировку "Сделано в Украине" на определенной продукции. Потребители, покупая ее, будут поддерживать производителя и экономику, а сами получат кэшбек до 10%. Также это положительно повлияет на налоги.

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Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Также у людей появится материальный стимул покупать эту продукцию, потому что по ней будет идти кэшбек на отдельную карту, откуда потом можно будет эти деньги потратить. Куда именно, еще не понятно. Возможно, будет ограничение, что тратить можно будет только на продукцию украинского производителя, или на определенные категории, типа лекарства, донаты на ВСУ, или коммунальные услуги.

Он выделил следующие положительные аспекты:

увеличение спроса на продукцию украинского производителя;

увеличение продаж;

более активная уплата налогов;

стимулирование экономики;

увеличение количества рабочих мест.

Алексей Волохов Партнер SLA Attorneys Конечно, вопрос налогового давления на бизнес является более актуальным, чем введение кэшбека и различные программы такого направления. В то же время налоговая реформа является сложной задачей, для решения которой не хватает политической воли, поэтому власть выбирает такие, мягко говоря, популистские методы поддержки бизнеса. Ведь увеличить спрос на украинские товары за счет предоставления кэшбека за их покупку вряд ли удастся. Украинский покупатель является требовательным и разборчивым. Если качество и цена товара не будут соответствовать его требованиям, никакой кэшбек не изменит его решение.

Борис Кушнирук не видит в этом проекте так много положительных моментов, как предыдущие эксперты. На его взгляд, бизнесу надо помогать начиная от разговора с НБУ.

Борис Кушнирук Экономист НБУ передал банкам более 100 миллиардов гривен по так называемым депозитным сертификатам. Средства, которые должны были идти к государству, пошли коммерческим банкам. У банков нет даже никакого стимула кому-то давать кредиты. А какой смысл, если они фактически просто ни за что получают супер поступления и у них даже не возникает потребности что-то делать.

Также он отметил, что в случае, если НБУ держит курсовые изменения, а внутренняя инфляция продолжает существовать, то импортная продукция становится дешевле, тогда как внутренняя дорожает в долларовом эквиваленте.

Именно поэтому НБУ следует проводить умеренную процедуру девальвации. Это помогло бы росту импорта, а внутренняя продукция могла бы стать более конкурентной. По мнению Кушнирука, кэшбек не исказит конкуренцию на рынке.

Адвокат Юлия Степаненко акцентировала внимание на двух вопросах, которые у нее возникли относительно пользы для бизнеса: