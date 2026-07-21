Россия уничтожила склад "Книголав" и 250 тысяч книг: издательство подсчитало колоссальные убытки

Издательство "Книголав" сообщило о масштабных потерях после российского ракетного удара по Киеву 19 июля. Прямой ущерб предварительно оценивается примерно в 30 миллионов гривен.

Что потерял "Книголав" во время обстрела со стороны России

В результате атаки на Киев был полностью уничтожен склад компании. Об этом рассказали директор издательства Максим Праздников и совладелица "Книголава" Светлана Павелецкая, пишет Forbes.

Из-за ракетного попадания издательство потеряло примерно:

250 тысяч экземпляров книг, которые хранились на складе;

готовые тиражи, подготовленные к продаже;

значительную часть материальных активов.

Для издательства это не просто товар на складе. Это инвестиции, труд десятков людей и будущие встречи книг со своими читателями,

– говорит Светлана Павелецкая.

По предварительной оценке издательства, прямые убытки составляют около 30 миллионов гривен. Сейчас команда продолжает оценивать полный масштаб ущерба и параллельно работает над возобновлением операционной деятельности.

Издательство получило поддержку

В "Книголаве" рассказали, что после трагедии получили сотни сообщений с поддержкой. По словам Светланы Павелецкой, помощь предложили:

авторы;

партнеры;

книжные магазины;

коллеги по книжному рынку;

читатели;

представители бизнеса.

Что еще издательства пострадали после обстрела Киева 19 июля

Во время массированной ракетной атаки России на Киев была разрушена типография группы "Конви" – одного из крупнейших полиграфических предприятий Украины. В результате пострадал ряд издательств, чьи книги находились на складе:

"Ранок"; "Грамота"; "Литера ЛТД"; "Лингвист"; "Книголав"; "Лаборатория"; "Артбукс"; "АССА"; "Каламар"; "Атена"; "Астон"; "Букшеф"; "MISON"; "Высшая школа"; "Медицина"; "Априори" и другие.

Почему Россия так часто наносит удары по Киеву баллистическими ракетами

В течение последних недель Россия стала чаще проводить атаки на Киев баллистическими ракетами. Об этом 24 Канал рассказал генерал армии Николай Маломуж.

Сейчас враг запускает много баллистических ракет по столице. Сбивать их могут фактически только ракеты ЗРК Patriot, которых сейчас серьезно не хватает. По словам Маломужа, россияне продолжают терроризировать гражданское население. Они наносят удары не только по критической инфраструктуре, но и по жилым домам, складским помещениям, улицам и т. д. Все для того, чтобы загнать киевлян в безвыходное положение.

Кроме того, враг пытается нацеливаться на объекты, связанные с Силами обороны Украины. В этом контексте можно вспомнить недавнюю атаку на Вишневое в Киевской области, в результате которой произошла детонация боеприпасов.