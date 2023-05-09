"Битрикс 24" – все: что делать тысячам бизнесов, которые до сих пор использовали российский софт

Уже с 1 июня система "Битрикс 24" перестанет действовать на территории Украины. О том, что этот сервис российский, известно давно, но тысячи украинских бизнесов до сих пор им пользуются.

"Битрикс 24" – это российская система управления бизнесом, которая раньше приобрела в Украине очень большую популярность. С 1 июня она больше не будет действовать на территории нашего государства.

Читайте также Уже "дают заднюю": Китай оправдывается за сотрудничество с Россией в надежде избежать санкций

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов многие бизнесы отказались от этой CRM-системы и перешли на альтернативные варианты. К сожалению, сейчас в Украине этим софтом пользуются еще тысячи бизнесов, поэтому им следует позаботиться о сохранении данных, которые можно выгрузить из системы.

Впрочем, пользователям удастся выгрузить далеко не все данные. Например, "Битрикс 24" позволяет сохранить только главные разделы, такие как "Контакты", "Компании", "Соглашения". А вот историю задач, встреч и комментарии сохранить не удастся.

Украинским бизнесам следует спешить с сохранением данных, ведь до прекращения работы Битрикс 24 в Украине осталось не так много времени. Также украинских предпринимателей просят подбирать софт, разрабатываемый украинскими или международными компаниями.

Аналоги "Битрикс 24" для украинских бизнесов:

Onebox

NetHunt CRM

Creatio

IT-Enterprise

SalesDrive

KeepinCRM

Asteril CRM

Corezoid

Perfectum

EspoCRM

UGLA

KeyCRM

Sitniks

EstOffice

Uspacy

RemOnline

Также украинцам напоминают, что пользоваться российским программным обеспечением опасно и опрометчиво, тем более, когда существует много лучших украинских и международных аналогов.