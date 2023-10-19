"Большая семерка" готова запретить российские алмазы: когда введут ограничения

На этой неделе страны G7 планируют обсудить 4 пути запрещения российских алмазов. У каждого из сценариев есть противники, поэтому коммуникация должна быть горячей.

G7 против российских алмазов

Уже с 1 января страны "Большой семерки" хотят ввести ограничения по российским алмазам на своих рынках. Речь идет как о легком саморегулировании, так и о жестких ограничениях импорта. Именно здесь есть разногласия, работа над которыми длится больше года.

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Запрет G7 сильно ударит по российскому экспорту алмазов, поскольку на страны G7 – США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию – приходится 70% мирового спроса на алмазы.

– сообщают эксперты.

Свои предложения об ограничениях по российским алмазам выдвинут Бельгия, Индия, Всемирный алмазный совет и французская группа ювелирной промышленности. Их обсудят на встрече 19 октября.

Вместе с тем, стоит ожидать и падения предложения. Сейчас Россия является крупнейшим производителем алмазов и обеспечивает 30% мирового спроса. Главная проблема ограничений будет заключаться в отслеживании происхождения драгоценных камней. Россия может использовать для импорта третьи страны, как это часто делает для обхода санкций.

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Лидеры G7 хотят выступить с политическим заявлением об ограничении алмазов из России уже с 1 января 2024 года, но есть сомнения, что они успеют решить все технические нюансы процесса.

Кроме того, Бельгия и Индия хотят, чтобы на рынки G7 попадали именно через них, того же требует Франция. Всемирная организация хочет сделать акцент на децентрализации процесса, но пока не может найти путь, который позволит реализовать эту идею.