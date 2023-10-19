G7 проти російських алмазів

Вже з 1 січня країни "Великої сімки" хочуть запровадити обмеження щодо російських алмазів на своїх ринках. Йдеться як і про легке саморегулювання, так і жорсткі обмеження імпорту. Саме тут є розбіжності, робота над якими триває понад рік.

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Заборона G7 сильно вдарить по російському експорту алмазів, оскільки на країни G7 – США, Канаду, Японію, Німеччину, Великобританію, Італію і Францію – припадає 70% світового попиту на алмази,

– повідомляють експерти.

Свої пропозиції про обмеження щодо російських алмазів висунуть Бельгія, Індія, Всесвітня алмазна рада та французька група ювелірної промисловості. Їх повинні обговорити на зустрічі 19 жовтня.

Разом з тим варто очікувати й падіння пропозиції. Зараз Росія – найбільший виробник алмазів та забезпечує 30% світового попиту. Головна проблема обмежень полягатиме у відстежуваності походження коштовного каміння. Росія може використовувати для імпорту треті країни, як це часто робить для обходу санкцій.

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Лідери G7 хочуть виступити з політичною заявою про обмеження алмазів з Росії вже з 1 січня 2024 року, але існують сумніви, що вони встигнуть вирішити усі технічні нюанси процесу.

Окрім того, Бельгія та Індія хочуть, аби на ринки G7 потрапляли саме через них, того ж вимагає і Франція. Світова організація хоче зробити акцент на децентралізації процесу, але поки не може знайти шлях, який дозволить втілити цю ідею.