От гаража до сети: как Майкл Каллен создал первый в мире супермаркет
- В 1930 году Майкл Каллен открыл первый супермаркет King Kullen в США, начав концепцию самообслуживания и бесплатной стоянки.
- Сеть супермаркетов расширилась до 30 магазинов к 1952 году, а продажи выросли до 48,4 миллиона долларов.
Первый супермаркет в мире был создан в США еще в прошлом веке. Для магазина была присуща концепция самообслуживания, широкий ассортимент и бесплатная стоянка, которые привлекали клиентов.
Когда был открыт первый в мире супермаркет?
В 1930 году американец Майкл Каллену, работавший администратором бакалейного магазина, открыл супермаркет в арендованном гараже с названием King Kullen, передает 24 Канал со ссылкой на FundingUniverse.
Смитсоновский институт считает, что именно этот супермаркет стал первым в США. Кроме того, его часто называют первой в мире сетью супермаркетов.
- В супермаркете предлагалось около 1 000 наименований товаров, в частности оборудование и автомобильные аксессуары.
- Каллен первый предложил концепцию самообслуживания, когда покупатель может сам себе выбрать товар, а сами залы с товарами были большие.
- Благодаря парковке возле гаража клиенты ехали за 30 миль до супермаркета. Магазин имел в 20 раз больший объем продаж, чем у среднего конкурента.
Заметьте! В 1936 году Майкл Каллен умер, а в то время существовало уже 17 магазинов King Kullen, дававших объем продаж в 6 миллионов долларов в год.
Как функционировала сеть супермаркетов после смерти Каллена?
Жена Каллена, Нен, взяла дела под свой контроль после смерти Майкла и осталась ее главой вплоть до 1960-х годов. Затем бразды правления перенял их сын, Джон Каллен.
- К концу 1952 года сеть King Kullen имела уже 30 магазинов и около 1 000 сотрудников.
- Кроме того, это была первая сеть супермаркетов в своем регионе, которая предлагала торговые марки.
Интересно! Между 1956 и 1960 годами продажи супермаркетов выросли с почти 40 миллионов долларов до 48,4 миллионов долларов. Зато чистая прибыль выросла с 329 тысяч долларов до 712 тысяч долларов.