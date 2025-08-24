Від гаража до мережі: як Майклом Калленом створив перший у світі супермаркет
- У 1930 році Майкл Каллен відкрив перший супермаркет King Kullen у США, започаткувавши концепцію самообслуговування та безкоштовної стоянки.
- Мережа супермаркетів розширилася до 30 магазинів до 1952 року, а продажі зросли до 48,4 мільйона доларів.
Перший супермаркет у світі був створений в США ще у минулого століття. Для магазину була притаманна концепція самообслуговування, широкий асортимент та безкоштовна стоянка, що приваблювали клієнтів.
Коли було відкрито перший у світі супермаркет?
У 1930 році американець Майкл Каллену, що працював адміністратором бакалійної крамниці, відкрив супермаркет в орендованому гаражі з назвою King Kullen, передає 24 Канал з посиланням на FundingUniverse.
Читайте також Коштують мільйони: як Grammarly, Ajax, Zvook та інші стартапи стали відомі на весь світ
Смітсонівський інститут вважає, що саме цей супермаркет став першим в США. Крім того, його часто називають першою у світі мережею супермаркетів.
- У супермаркеті пропонувалося близько 1 000 найменувань товарів, зокрема обладнання та автомобільні аксесуари.
- Каллен перший запропонував концепцію самообслуговування, коли покупець може сам собі обрати товар, а самі зали з товарами були великі.
- Завдяки парковці біля гаражу клієнти їхали за 30 миль до супермаркету. Магазин мав у 20 разів більший обсяг продажів, ніж у середнього конкурента.
Зауважте! У 1936 році Майкл Каллен помер, а на той час існувало вже 17 магазинів King Kullen, що давали обсяг продажів у 6 мільйонів доларів на рік.
Як функціонувала мережа супермаркетів після смерті Каллена?
Дружина Каллена, Нен, взяла справи під свій контроль після смерті Майкла й залишилася її головою аж до 1960-х років. Потім кермо влади перейняв їхній син, Джон Каллен.
- До кінця 1952 року мережа King Kullen мала вже 30 магазинів та близько 1 000 співробітників.
- Крім того, це була перша мережа супермаркетів у своєму регіоні, яка пропонувала торговельні марки.
Цікаво! Між 1956 та 1960 роками продажі супермаркетів зросли з майже 40 мільйона доларів до 48,4 мільйона доларів. Натомість чистий прибуток зріс з 329 тисяч доларів до 712 тисяч доларів.