Перший супермаркет у світі був створений в США ще у минулого століття. Для магазину була притаманна концепція самообслуговування, широкий асортимент та безкоштовна стоянка, що приваблювали клієнтів.

Коли було відкрито перший у світі супермаркет?

У 1930 році американець Майкл Каллену, що працював адміністратором бакалійної крамниці, відкрив супермаркет в орендованому гаражі з назвою King Kullen, передає 24 Канал з посиланням на FundingUniverse.

Смітсонівський інститут вважає, що саме цей супермаркет став першим в США. Крім того, його часто називають першою у світі мережею супермаркетів.

У супермаркеті пропонувалося близько 1 000 найменувань товарів, зокрема обладнання та автомобільні аксесуари.

Каллен перший запропонував концепцію самообслуговування, коли покупець може сам собі обрати товар, а самі зали з товарами були великі.

Завдяки парковці біля гаражу клієнти їхали за 30 миль до супермаркету. Магазин мав у 20 разів більший обсяг продажів, ніж у середнього конкурента.

Зауважте! У 1936 році Майкл Каллен помер, а на той час існувало вже 17 магазинів King Kullen, що давали обсяг продажів у 6 мільйонів доларів на рік.

Як функціонувала мережа супермаркетів після смерті Каллена?

Дружина Каллена, Нен, взяла справи під свій контроль після смерті Майкла й залишилася її головою аж до 1960-х років. Потім кермо влади перейняв їхній син, Джон Каллен.

До кінця 1952 року мережа King Kullen мала вже 30 магазинів та близько 1 000 співробітників.

Крім того, це була перша мережа супермаркетів у своєму регіоні, яка пропонувала торговельні марки.

Цікаво! Між 1956 та 1960 роками продажі супермаркетів зросли з майже 40 мільйона доларів до 48,4 мільйона доларів. Натомість чистий прибуток зріс з 329 тисяч доларів до 712 тисяч доларів.