Як весь світ вивчає мови за допомогою українського стартапу Preply

Це компанія, яку вважають однією із найуспішніших українських проєктів в EdTech, що була заснована у 2012 році трьома киянами – Киролом Бігаєм, Сергієм Лук'яновим та Дмитром Волошиним. Компанія сфокусована найсуттєвіше на вивченні мов, що відбувається через відеодзвінки, дізнався 24 Канал.

Навесні 2022 року компанія увійшла до списку 100 найбільших приватних маркетплейсів світу, посівши 59 місце.

За даними Dealroom, на сьогодні цінність компанії може становити 432 мільйони доларів. Водночас оцінка у 2022 році була на рівні 255 мільйонів доларів.

Зауважте! Штат працівників компанії налічує понад 40 тисяч репетиторів, а для клієнтів є можливість обирати навчання з 50 мов світу. Наразі офіси Preply розташовані в Україні, Іспанії, Барселоні, США, а торік вони відкрили офіс у Великій Британії.

Дорожчий, ніж бізнес Ахметова: українська компанія Grammarly

Це стартап, що переріс у компанію міжнародного рівня. Онлайн-платформа була запущена ще у 2009 році засновними Максимом Литвином та Олексієм Шевченко. Вона займалася перевіркою граматики та стилістики на основі штучного інтелекту (ШІ).

Суттєве зростання для компанії відбулося у 2015 році, коли платформа почала надавати певний функціонал платформи користувачам безкоштовно.

Відтак, якщо у 2015 році кількість активних користувачів складала 1 мільйона осіб, то у 2020 році – вже 30 мільйонів.

Цікаво, що перед цим, у 2021 році, оцінка стартапу за словами засновників була на рівні 13 мільярдів доларів, пише Forbes. Тоді їхнє дітище назвали найдорожчою компанію з українським корінням, випередивши навіть бізнес олігарха Ахметова.

А за словами партнера фонду TA Ventures, Олега Маленкова, у 2022 році виторг компанії міг становити приблизно 150 мільйонів доларів, однак це можуть бути вкрай неточні дані.

Вже у 2023 році підприємців навіть увійшли до рейтингу, де були у трійці найбагатших українців.

Цікаво! На сьогодні пакет Pro на Grammarly щомісяця коштуватиме 12 доларів, але якщо оплата відбудеться на цілий рік. Натомість якщо оплата відбуватиметься щомісяця, то ціна становить 30 доларів.

Протезування пальців для військових: як це робить Dotyk Fingers

Dotyk Fingers – це молодий український стартап, що створює 3D-надруковані механічні протези для людей, що втратили частини пальців. Ідея створення цієї платформи виникла, коли засновник стартапу допомагав українським ветеранам, що мали отримати протезування в Німеччині.

Засновник Dotyk Fingers – Олександр Терновий, що мав раніше досвід у розробці медичного програмного забезпечення. Крім того, він керував запуском та розробкою декількох медичних застосунків.

Згодом до нього приєднався Євген Машков, що колись працював інженером в індустріальній компанії Schneider Energy Systems. Крім того, Євген брав участь у розробці протезів грудей для жінок.

В інтерв'ю Vector засновник платформи, Олександр Терновий, розповів, що розробка стартапу розпочалася у 2024 році, а за менш як 6 місяців був розроблений перший протез пальця, що замінює першу фалангу.

Відомо, що засновники вклали у проєкт власні 25 тисяч доларів, а зараз планується залучення pre-seed інвестиції у 75 тисяч доларів від Гамбурзького інвестиційного банку для прискорення розробки нових продуктів.

Зверніть увагу! Сучасні протези пальців можуть коштувати від 3 тисяч євро, а у випадках складних ампутацій – від 17 тисяч доларів. Втім в Dotyk Fingers прагнуть зробити таке протезування більш доступним, локалізуючи виробництво та автоматизуючи процес виготовлення. Це повинно знизити ціну для пацієнтів.

Як українська Ajax Systems стала безпекою не лише для українців, а й для решти світу

Це українська технологічна компанія, яка була заснована Олександром Конотопським у 2011 році. Вона розробляє бездротові системи безпеки для захисту від пограбувань, пожеж, затоплень, а також для управління електроживленням.

На сьогодні вона також відома як найбільша компанія, яка виробляє системи безпеки в Європі. Компанія постачає продукцію у більш ніж 180 країн світу. А нещодавно компанія вийшла на ринок Бразилії. Водночас за словами Конотопського, для Ajax Україна – це лише 5% продажів.

У 2022 році компанія збільшила свій дохід на 35%, а потужності зросли вдвічі.

За даними Forbes Ukraine, виторг компанії у році 2023 році становив 7,5 – 8,5 мільярда гривень.

На сьогодні кінцевих користувачів Ajax – 4 мільйони осіб, а працівників у компанії – понад 4 тисячі.

Крім того, компанія Ajax стала 3 українською компанією, яка увійшла до глобального спільноти підприємців Endeavor.

Річ у тім, що до фінального списку Endeavor з понад 5 тисяч заявок потрапляють менш як 100. Сам факт того, що українська компанія потрапила сюди є досягненням.

Небо над Україною стає безпечнішим через комплекс Zvook

Це український військо-технологічний стартап, що впроваджує апаратно-програмний комплекс для акустичного виявлення повітряних цілей. Це стосується виявлення ракет, гелікоптерів, дронів та винищувачів.

Відомо, що ідея стартапу – Павла Цюпки. Крім того, до проєкту долучилися Мар'ян Сулима та Максим Руденко. Згодом до проєкту приєднався Дмитро Бєлєвцов та Валерій Заблоцький-Дроган.