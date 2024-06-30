"Покупай украинское": на каком этапе запуск важной программы

Минэкономики активно работает над внедрением кэшбека на украинские товары. Однако этот процесс требует нормативного регулирования.

Что даст программа "Покупай украинское"

Эта программа предусматривает кэшбек за приобретение товаров, которые изготовили украинские производители. Она должна стать поддержкой для отечественной экономики в трудное время и дать ей новый толчок.

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По предварительным подсчетам, программа должна заработать в сентябре. Но к ее старту нужно хорошо подготовиться.

На каком этапе проект сейчас

По словам руководительницы Министерства экономики Юлии Свириденко, сейчас идет работа с нормативной базой проекта.

На прошлой неделе встречались с бизнесом, экспертами, с экономистами, обсуждали расчеты макроэкономического влияния от внедрения программы, оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства,

– рассказала она.

Масштаб этого проекта требует согласования, и нормативный документ должен быть наработан уже до конца июля. Относительно размера кэшбека, то сейчас в проекте рассматривают 10% стоимости товара.