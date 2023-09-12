ABH Holdings SA решил продать российский "Альфа-Банк" – осталось соглашение Кипра

Компания ABH Holdings S.A из Люксембурга, которой принадлежит Альфа-Банк, решила прекратить деятельность на территории оккупантов. Осталось только уладить бюрократические процедуры.

Один из акционеров российского "Альфа-банка" ABH Holdings S.A сообщил о том, что хочет поскорее покинуть российский рынок. Компания обратилась в Министерство финансов Кипра, чтобы регулятор не медлил с согласованием соглашения.

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В заявлении компании говорится, что международный бизнес понял очевидное: работать одновременно и в Европе, и в России просто невозможно. Соглашение о продаже акций российского банка представители компании подписали еще 16 февраля 2023 года, но реализовать его раньше из-за бюрократических процедур было невозможно.

"Альфа-банк" в России является крупнейшим частным банком. Но, в отличие от "Райффайзена", похвастаться доходами он не может: убытки финучреждения по итогам 2022 года составили 1,45 миллиарда долларов. Это первый убыток банка с 2009 года, который является рекордным.

Ранее сообщалось о том, что британское правительство заставило компанию российского олигарха Фридмана продать интернет-провайдера местному бизнесу.