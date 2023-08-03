Производитель кофе Jacobs не будет продавать иностранные бренды в России, но есть один нюанс

Еще одна европейская компания решила изменить условия работы в России. Речь идет о нидерландской корпорации JDE Peet's, владеющей рядом всемирно известных брендов.

Компания JDE Peet's владеет такими торговыми марками как Jacobs, Pickwick, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts. О новом решении по бизнесу на рынке агрессора компания указала в финансовом отчете за первую половину 2023 года.

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Компания из Нидерландов анонсировала изменения для своего бизнеса в России

В JDE Peet's планируется прекратить продажу своих иностранных брендов в России. Однако нидерландская корпорация все-таки не покидает рынок государства-агрессора, а будет работать там над реализацией локальных брендов напитков.

В отчете также упомянули о финансовых убытках, которые в JDE Peet's зафиксировали из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs. Это делалось именно для российских клиентов. Речь идет о потерях в размере 185 миллионов евро.

Стоимость акций JDE Peet's на данный момент колеблется на уровне 26,42 евро за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 12,9 млрд евро, по данным Yahoo! Finance. В настоящее время ценные бумаги демонстрируют отрицательную динамику.

Эту ситуацию также прокомментировал генеральный директор JDE Фабьен Саймон. По его словам, бизнес компании в России никоим образом не противоречит санкциям, введенным странами Запада. Более того, в филиале компании в России сейчас работает более 900 человек. Также добавим, что, несмотря на санкционные ограничения, немало российских олигархов сумели существенно увеличить свое состояние.

К сожалению, это не единственная компания, продолжающая работать на российском рынке. В частности, австрийский банк Raiffeisen в очередной раз заявил, что выход из России снова откладывается.