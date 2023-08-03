Виробник кави Jacobs не буде продавати іноземні бренди у Росії, але є один нюанс

Ще одна європейська компанія вирішила змінити умови роботи у Росії. Йдеться про нідерландську корпорацію JDE Peet's, яка володіє низкою всесвітньо відомих брендів.

Компанія JDE Peet's володіє такими торговими марками як Jacobs, Pickwick, L'Or, Tassimo та Douwe Egberts. Про нове рішення щодо бізнесу на ринку агресора компанія вказала у фінансовому звіті за першу половину 2023 року.

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Компанія з Нідерландів анонсували зміни для свого бізнесу в Росії

В JDE Peet's планують припинити продаж своїх іноземних брендів у Росії. Проте нідерландська корпорація все-таки не покидає ринок держави-агресорки, а буде працювати там над реалізацією локальних брендів напоїв.

У звіті також згадали про фінансові збитки, які в JDE Peet's зафіксували через ребрендинг бренду кави Jacobs. Це робили саме для російських клієнтів. Йдеться про втрати у розмірі 185 мільйонів євро.

Вартість акцій JDE Peet's на цю мить коливається на рівні 26,42 євро за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 12,9 мільярда євро, за даними Yahoo!Finance. Наразі цінні папери демонструють від'ємну динаміку.

Цю ситуацію також прокоментував генеральний директор JDE Фаб'єн Саймон. За його словами, бізнес компанії у Росії ніяким чином не суперечить санкціям, які запровадили країни Заходу. Ба більше, у філії компанії в Росії наразі працює понад 900 осіб. Також додамо, що попри санкційні обмеження чимало російських олігархів зуміли суттєво збільшити свої статки.

На жаль, це не єдина компанія, яка продовжує працювати на російському ринку. Зокрема, австрійський банк Raiffeisen вкотре заявив, що вихід з Росії знову відкладається.