Європейські регулятори неодноразово повідомляли Raiffeisen Bank International, що вихід з Росії – це не примха, а необхідність. Натомість боси фінустанови постійно говорять, що "працюють над цим", але досі не озвучили конкретного плану дій.
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Раніше менеджмент банку також бідкався, що на російський ринок припадає найбільше доходів, тому вихід з Росії може стати фатальним для фінустанови.
Відхід з Росії знову відклали
Як заявив CEO групи RBI Йоханн Штробль у спілкуванні з російськими ЗМІ, 30 вересня більше не можна вважати датою виходу банку з Росії. Окрім того, наступної дати невіть приблизно не повідомляють, але "є ймовірність, що це станеться до кінця року".
Я думаю, що ми отримаємо більше інформації протягом наступних кількох тижнів, принаймні, це те, що ми очікуємо,
– сказав Штрьобль.
Також він повідомив, що банк просунувся у питанні продажу російської "доньки", а от у частині spin-off є багато невизначеності.
Як Raiffeisen допомагає росіянам у війні проти України
На початку повномасштабно війни російський Raiffeisen запропонував мобілізованим у псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" кредитні канікули. За рік війни прибутки банку в Росії зросли на 313% та склали 474 мільйони євро.
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International у список спонсорів війни. За даними відомства, банк сплатив у бюджет окупантів 559 мільйонів євро податку. Це вартість приблизно 95 ракет "Калібр", якими ворог регулярно обстрілює українські міста.