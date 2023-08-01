KSE Institute опублікував новий звіт про вихід іноземних компаній з російського ринку. У липні ще 8 бізнесів пішли від росіян, але на ринку окупантів все ще залишається багато впливових гравців, серед них – міжнародні банки.

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Які великі банки досі працюють у Росії

Як свідчать дані KSE Institute, подекуди банки, які залишилися у Росії, навіть збільшують свої прибутки. У березні 2022 року на ринку окупантів працювали 52 банки з іноземним капіталом. Зараз їх кількість менша, через що зростає кількість клієнтів, і, відповідно, прибутки.

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З відомих європейських фінустанов у Росії залишилися:

Raiffeisen Bank International;

UniCredit Group;

OTP Bank;

Credit Europe Bank;

Crédit Agricolе.

Також у Росії дуже активно працюють Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank та KEB HNB Bank з Китаю, Японії та Південної Кореї.

Які банки пішли з Росії

Станом на сьогодні повним виходом з Росії можуть похизуватися 13 установ., наприклад, Societe Generale, Home Credit та PPF. Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley та інші або згорнули діяльність, або призупинили операції.

Кредитні організації, які перебувають під іноземним контролем, в 2022 році на російському ринку заробили понад 211 мільярдів рублів. Найбільші гравці заробили як на відсотках, так і на комісіях.