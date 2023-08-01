KSE Institute опубликовал новый отчет о выходе иностранных компаний из российского рынка. В июле еще 8 бизнесов ушли от россиян, но на рынке окупантов все еще остается много влиятельных игроков, среди них – международные банки.

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Какие крупные банки до сих пор работают в России

Как свидетельствуют данные KSE Institute, кое-где оставшиеся в России банки даже увеличивают свои доходы. В марте 2022 года на рынке окупантов работали 52 банка с иностранным капиталом. Сейчас их количество меньше, из-за чего растет количество клиентов и, соответственно, доходы.

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Из известных европейских финучреждений в России остались:

Raiffeisen Bank International;

UniCredit Group;

OTP Bank;

Credit Europe Bank;

Crédit Agricolе.

Также в России активно работают Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank и KEB HNB Bank из Китая, Японии и Южной Кореи.

Какие банки ушли из России

На сегодняшний день полным выходом из России могут похвастаться 13 учреждений, например, Societe Generale, Home Credit и PPF. Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley и другие либо свернули деятельность, либо приостановили операции.

Находящиеся под иностранным контролем кредитные организации в 2022 году на российском рынке заработали более 211 миллиардов рублей. Самые большие игроки заработали как на процентах, так и на комиссиях.